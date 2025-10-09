Νέο μηνιαίο voucher έως 800 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται, πότε θα κάνουν την αίτηση

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρουσιάζει ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα πρώιμης παιδικής παρέμβασης, με στόχο να στηρίξει οικογένειες παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές έως 6 ετών. Μέσω του προγράμματος «Πρώιμη Οικογενειοκεντρική Παιδική Παρέμβαση» (ΠΠΠ), οι γονείς θα μπορούν να λαμβάνουν voucher αξίας έως 800 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριών που θα παρακολουθεί το παιδί.

Το πρόγραμμα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ, προβλέπει την κάλυψη τουλάχιστον 2.500 παιδιών με εξειδικευμένη φροντίδα και πρώιμη παρέμβαση.

Ποιοι δικαιούνται το voucher

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς παιδιών:

Ηλικίας 0 έως 6 ετών.

Με αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή (π.χ. Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, νοητική αναπηρία, κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας, γενετικά σύνδρομα).

Με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών βάσει ιατρικής ή ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης.

Ποσά voucher ανάλογα με τις συνεδρίες

800€ / μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες

600€ / μήνα για τουλάχιστον 15 συνεδρίες

400€ / μήνα για τουλάχιστον 10 συνεδρίες

Κάθε voucher καλύπτει συνεδρίες πρώιμης παρέμβασης, όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, αλλά και καθοδήγηση γονέων, εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα, υποστηρικτική τεχνολογία και προσαρμογή του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο από πιστοποιημένους παρόχους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης που διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Οι γονείς θα μπορούν να χρησιμοποιούν το voucher σε μη κερδοσκοπικούς φορείς, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημοτικές Δομές, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και Κέντρα Ειδικών Θεραπειών.

Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων

Αιτήσεις από παρόχους: Τρίτο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2025, διάρκεια 15 ημερών

Αιτήσεις από γονείς – ωφελούμενους: Αρχές Νοεμβρίου 2025

Αποτελέσματα και μοριοδότηση: έως τέλος του έτους, μετά από αξιολόγηση της ΕΕΤΑΑ

