Νέο μήνυμα από την Τεχεράνη: Αν χτυπηθεί ο ηλεκτρισμός, θα απαντήσουμε

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση δεχθεί ο τομέας ηλεκτροδότησης της χώρας, βάζοντας στο στόχαστρο ισραηλινές ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις ή μονάδες που τροφοδοτούν με ρεύμα αμερικανικές βάσεις σε γειτονικά κράτη, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η ανακοίνωση αυτή μοιάζει να ανακαλεί προηγούμενες απειλές περί στοχοποίησης εγκαταστάσεων αφαλάτωσης σε χώρες του Κόλπου, οι οποίες είναι κρίσιμες για την παροχή πόσιμου νερού. Στο ίδιο κείμενο, οι Φρουροί κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παρουσίασε διαστρεβλωμένα τις προθέσεις τους.

Το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι τα ιρανικά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια θα μπορούσαν να μπουν στο στόχαστρο, αν η Τεχεράνη δεν «ανοίξει πλήρως» το στενό του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες. Η Τεχεράνη είχε ήδη απαντήσει πως, αν οι απειλές αυτές γίνουν πράξη, θα μπορούσε να κλείσει εντελώς το πέρασμα.

«Είμαστε αποφασισμένοι να απαντάμε σε κάθε απειλή στο ίδιο επίπεδο», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης, προσθέτοντας ότι αν αμερικανικές ή ισραηλινές δυνάμεις πλήξουν το σύστημα ηλεκτροδότησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε θα δεχθούν πλήγματα αντίστοιχες ενεργειακές υποδομές.

