Νέο παραλήρημα Μεντβέντεφ κατά Ζελένσκι: Θα εκθέσουμε τη σορό του σε μουσείο στην Αγία Πετρούπολη

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ επανήλθε με νέα ανάρτηση γεμάτη ύβρεις και προσβολές, αυτή τη φορά στο Telegram, κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας ότι ο Χάρος τον περιτριγυρίζει, ενώ ζήτησε, μετά τον θάνατό του, η σορός του να εκτεθεί «για επιστημονικούς σκοπούς σε μουσείο στην Αγία Πετρούπολη».

Ο Μεντβέντεφ, νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι γνωστός για τις ύβρεις που εξαπολύει τακτικά κατά της Ουκρανίας και των συμμάχων της, με τα ξεσπάσματα του να έχουν πυκνώσει ειδικά μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στην ανάρτησή του ο Ρώσος αξιωματούχος αναφέρθηκε στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Ζελένσκι, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ευχήθηκε να πεθάνει «ένας άνθρωπος» – υποθετικά αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πρόσφατα, κάποιο άθλιο υφασμάτινο κατασκεύασμα ευχήθηκε τον θάνατο «ενός ανθρώπου». Είναι σαφές σε όλους ότι δεν επιθυμεί την καταστροφή απλώς «ενός ανθρώπου», αλλά όλων μας και της χώρας μας. Και όχι μόνο το ευχήθηκε, αλλά έδωσε και οδηγίες για μαζικές επιθέσεις», έγραψε ο Μεντβέντεφ.

«Δεν θα γράψω εδώ για τον βίαιο θάνατό του, αν και αυτή τη στιγμή ο Χάρος περιτριγυρίζει αυτό το παλιοτόμαρο», πρόσθεσε.

Ο Μεντβέντεφ δεν κατονόμασε τον Ζελένσκι, αλλά αντ’ αυτού συνέχισε με νέες ύβρεις και προσβολές για να αναφερθεί στον Ουκρανό ηγέτη.

Μετά τον επικείμενο θάνατο του Ζελένσκι, το ταριχευμένο σώμα του «πρέπει να εκτεθεί στην Κουνστκάμερα της Αγίας Πετρούπολης, εκεί όπου οι Ρώσοι τσάροι συνέλεγαν τερατουργήματα για τη διασκέδαση των απογόνων. Και να μελετηθεί διεξοδικά, διότι είναι απολύτως πιθανό να έχουμε μπροστά μας έναν ακόμη απεσταλμένο από το μακρινό διάστημα, μέλος της ιδιαίτερης φυλής scurra sordidus, που έφτασε σε εμάς από έναν νάνο γαλαξία στον Τουκάνα».

Νέο παραλήρημα Μεντβέντεφ κατά Ζελένσκι: Ο Χάρος τον περιτριγυρίζει, θα εκθέσουμε τη σορό του σε μουσείο στην Αγία Πετρούπολη

Τον 18ο αιώνα, ο τσάρος Πέτρος Α’ είχε εκθέσει επιστημονικά αντικείμενα σε αυτή τη συλλογή αξιοπερίεργων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων πολλών παραμορφώσεων.

Τι είχε πει ο Ζελένσκι στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του

Θυμίζεται πως στο μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό παραμονή Χριστουγέννων, ο Ζελένσκι είπε: «”Μακάρι να πεθάνει”, ο καθένας μας μπορεί να το σκέφτεται ενδόμυχα». Δεν ανέφερε όνομα, αλλά θεωρήθηκε ευρέως ότι αναφερόταν στον Πούτιν. Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέχισε στο μήνυμά του λέγοντας: «Αλλά όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, ζητάμε κάτι μεγαλύτερο. Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία».

Χθες Δευτέρα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση με drones με στόχο την κατοικία του Πούτιν, κάτι που το Κίεβο διέψευσε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για μια τέτοια επίθεση από τον Πούτιν. «Αυτό δεν είναι καλό», είπε ο Τραμπ.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, και οι δύο πλευρές δεν έχουν μέχρι στιγμής προβεί σε επιδρομές εναντίον των αρχηγών κρατών των δύο αντιμαχόμενων χωρών.

Οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις έβαλαν ως στόχο τον Ζελένσκι τις πρώτες ημέρες της εισβολής το 2022 και, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, πολλά ρωσικές απόπειρες δολοφονίας έκτοτε ματαιώθηκαν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



