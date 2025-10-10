Νέο σύστημα ελέγχων στα αυτοκίνητα: Τι προβλέπεται για ανασφάλιστα, απλήρωτα τέλη και ΚΤΕΟ

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από φέτος ο νέος μηχανισμός ηλεκτρονικών ελέγχων οχημάτων, με στόχο τον εντοπισμό όσων κυκλοφορούν παράνομα στους ελληνικούς δρόμους. Οι διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται κάθε έξι μήνες και θα καλύπτουν ανασφάλιστα οχήματα, απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και, από το 2026, οχήματα χωρίς έγκυρο ΚΤΕΟ.

Το σύστημα, που λειτουργεί μέσα από το «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων», συγκεντρώνει δεδομένα από την ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Υποδομών, την Αστυνομία και άλλους φορείς. Η ταυτοποίηση γίνεται μέσω αριθμού πλαισίου, κυκλοφορίας και στοιχείων ιδιοκτησίας.

Τα πρόστιμα καθορίζονται ως εξής:

Ανασφάλιστα οχήματα: έως 1.000 ευρώ για λεωφορεία/φορτηγά, 500 ευρώ για επιβατικά και 250 ευρώ για δίκυκλα.

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: καταβολή οφειλόμενου ποσού συν προσαυξήσεις 25%-100%.

Έλλειψη ΚΤΕΟ: 400 ευρώ.

Όλα επιβαρύνονται με ψηφιακό τέλος 2,4%.

Η διαδικασία προβλέπει ειδοποίηση του κατόχου μέσω email, SMS ή gov.gr wallet πριν την έκδοση προστίμου και δυνατότητα ένστασης εντός 10 εργάσιμων ημερών. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια ΔΟΥ, ΣΔΟΕ ή Υπουργείο Υποδομών, ανάλογα με την κατηγορία της παράβασης, και εκδίδεται απόφαση εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και αφαιρούνται πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας μέχρι να προσκομιστούν αποδεικτικά συμμόρφωσης (ασφάλεια, ΚΤΕΟ, εξόφληση τελών). Οι έλεγχοι επαναλαμβάνονται κάθε τρεις μήνες μετά την επιβολή προστίμου για διασφάλιση συμμόρφωσης.

