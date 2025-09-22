Νέο τροχαίο: Ντελαπάρησε αυτοκίνητο στη Ποσειδώνος, στο νοσοκομείο ο οδηγός
Κυκλοφοριακό χάος στο ρεύμα προς Γλυφάδα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λίγο μετά τον Φλοίσβο.
Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ανετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού, ο οποίος διακομίστηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.
Στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς έχουν αποκλειστεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Παράλληλα, η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιά σε φωτεινό σηματοδότη, ο οποίος έχει πάρει επικίνδυνη κλίση και απαιτείται άμεση αποκατάσταση.
Οι οδηγοί που κινούνται προς Γλυφάδα καλούνται να οπλιστούν με υπομονή ή να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η κίνηση διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
