Νέο τροχαίο: Ντελαπάρησε αυτοκίνητο στη Ποσειδώνος, στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λίγο μετά τον Φλοίσβο.

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ανετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού, ο οποίος διακομίστηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς έχουν αποκλειστεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Παράλληλα, η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιά σε φωτεινό σηματοδότη, ο οποίος έχει πάρει επικίνδυνη κλίση και απαιτείται άμεση αποκατάσταση.

Οι οδηγοί που κινούνται προς Γλυφάδα καλούνται να οπλιστούν με υπομονή ή να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η κίνηση διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

