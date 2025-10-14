Νέο ξεκίνημα για τα ανανεωμένα Αστέρια Αχαΐας

Νέο ξεκίνημα για τα ανανεωμένα Αστέρια Αχαΐας
14 Οκτ. 2025 18:27
Pelop News

Δυναμικό ξεκίνημα για την γυναικεία ομάδα βόλεϊ  Αστέρια Αχαΐας τα οποία  με νέο προπονητή τoν έμπειρο Ντίνο Τζουβέκα και πίστη στη συνέχεια, θα αγωνιστούν στην Β΄ Εθνική με στόχο μια καλή πορεία.

Ο Ντίνος Τζουβέκας μίλησε αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΕΣΠΕΠ σχετικά με την φετινή σεζόν.

Δείτε αναλυτικά:

-Πώς κύλησε η προετοιμασία της ομάδας σας και ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου;

Η προετοιμασία της ομάδας μας ολοκληρώνεται την Παρασκευή 17/10 και αν και είχαμε κάποιες απουσίες πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 19/10 και στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν με αντίπαλο τον Απόλλωνα Πατρών.

-Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που θέτετε για τη φετινή χρονιά — αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο ανάπτυξης του συλλόγου;

Θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα αξιόμαχο σύνολο που θα παίζει ωραίο και γρήγορο βόλεϊ. Σε αυτό θέλουμε να επανεκκινήσουμε την Ακαδημία και τα αναπτυξιακά μας τμήματα καθώς θεωρούμε ότι μόνο μέσα από αυτή την λογική υπάρχει μέλλον για τα σωματεία αλλά και για το άθλημα που αγαπάμε γενικότερα.

– Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το «κλειδί» της επιτυχίας για την ομάδα σας στο φετινό πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Γυναικών;

Το φετινό πρωτάθλημα θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αφού όλες οι ομάδες είναι δυνατές. Κλειδί για την επιτυχία της ομάδας μας θεωρώ ότι θα είναι η διάρκεια σε καλές αποδόσεις, η σταθερότητα και πάνω από όλα η καλή υγεία όλων των αθλητριών ώστε να δουλεύουμε αναπόσπαστα στην προπόνηση.

-Πώς αξιολογείτε την ποιότητα και το επίπεδο ανταγωνισμού του φετινού πρωταθλήματος και τι πιστεύετε ότι το χαρακτηρίζει σε σχέση με προηγούμενες χρονιές;

Ο τρόπος διεξαγωγής του νέου πρωταθλήματος που γίνεται σε έναν όμιλο 12 ομάδων πιστεύω ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση και θα κάνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, πιο συναρπαστικό και πιο ενδιαφέρον αφού σχεδόν κάθε αγωνιστική θα υπάρχουν ανακατατάξεις.

-Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους φιλάθλους και στη νεολαία που αγαπά το βόλεϊ ενόψει της έναρξης της σεζόν;

Η ομάδα μας κάνει ένα νέο ξεκίνημα φέτος και θέλουμε να ζητήσουμε την στήριξη των φιλάθλων μας και να γεμίζουν το γήπεδο σε κάθε αγώνα που θα δίνει η ομάδα μας και για εμένα είναι ένα νέο ξεκίνημα μιας και δουλεύω πρώτη φορά εκτός των “τειχών” της Πάτρας και έχει πολλές ιδιαιτερότητες σε καθημερινότητα και πληροφορίες, αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια να δημιουργήσουμε ιδανικές συνθήκες για όλο τον οργανισμό στην Δυτική Αχαΐα που έχει την αγάπη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Εμείς, προπονητής, παίκτριες και Διοίκηση τους υποσχόμαστε ότι θα περνούν υπέροχα Κυριακάτικα απογεύματα.
