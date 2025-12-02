Νεογνό νεκρό στην Ουαλία: Αλυσιδωτές παραλείψεις πίσω από μια τραγική νύχτα στη μονάδα νεογνών

Το βρέφος κατέληξε στις 11 Μαΐου 2024, έπειτα από ώρες χωρίς επαρκή σίτιση και υπό συνθήκες που η ιατροδικαστής χαρακτήρισε αποτέλεσμα «σοβαρής υποστελέχωσης» και «χαοτικής διαχείρισης» στη μονάδα νεογνών. Η έλλειψη βασικού υλικού, οι λανθασμένοι χειρισμοί και οι σημαντικές παραλείψεις στη φροντίδα και στην καταγραφή των στοιχείων αποκαλύπτουν μια βαθιά δυσλειτουργία στο σύστημα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το νεογνό δεν είχε τραφεί για τέσσερις ώρες τη νύχτα του περιστατικού, ενώ βρισκόταν πάνω σε βρεγμένα, κρύα σεντόνια. Η μονάδα νεογνών λειτουργούσε με σοβαρή έλλειψη προσωπικού, με τους νοσηλευτές να αναλαμβάνουν υπερδιπλάσιο αριθμό ασθενών από τον προβλεπόμενο.

Η ιατροδικαστής Ρέιτσελ Νάιτ τόνισε ότι η νοσηλεύτρια Πασκουαλίνα Μόλο, υπεύθυνη για τη σίτιση του βρέφους, αφαίρεσε τον σωλήνα σίτισης για να επιτρέψει στους γονείς να κρατήσουν το παιδί, παρότι είχε συνταγογραφηθεί συνεχής τροφοδοσία. Έπειτα διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχαν διαθέσιμες νέες γραμμές σίτισης στη μονάδα — ένα υλικό βασικό και απολύτως απαραίτητο.

Η νοσηλεύτρια αναγκάστηκε να ζητήσει υλικό από άλλη πτέρυγα, περίπου πέντε λεπτά μακριά, όμως η παραλαβή καθυστέρησε 1,5 ώρα. Όταν τελικά έφτασαν οι σωλήνες, η τοποθέτηση του νέου σωλήνα έγινε λανθασμένα, σε μια στιγμή πίεσης λόγω παράλληλου περιστατικού με επείγοντα τοκετό.

Η έρευνα ανέδειξε επίσης ότι οι ώρες που χάθηκαν από τη σίτιση του βρέφους δεν αναφέρθηκαν σε κανέναν, ούτε πραγματοποιήθηκαν αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η επίδραση της παρατεταμένης υποθρεψίας στην υγεία του παιδιού.

Παρατυπίες και ελλείψεις στα στοιχεία

Στα έγγραφα της υπόθεσης εντοπίστηκαν σοβαρά κενά, με κρίσιμες παρατηρήσεις να απουσιάζουν εντελώς. Μεταξύ αυτών, η περίοδος 16:00–17:00 της 9ης Μαΐου, όπου σύμφωνα με μία νοσηλεύτρια το βρέφος «έδειχνε διαφορετικό». Οι αιματολογικές εξετάσεις που έγιναν αργότερα έδειξαν υπογλυκαιμία, μεταβολική και αναπνευστική οξέωση, καθώς και υποθερμία.

Στις 18:00 αποκαλύφθηκε ότι ο σωλήνας σίτισης είχε διαρροή και ότι το παιδί είχε μείνει για ώρες χωρίς τροφή. Η στέρηση αυτή, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, επηρέασε καθοριστικά την ικανότητα του οργανισμού να αντιμετωπίσει τη λοίμωξη που εκδήλωσε.

Οι συνέπειες για την οικογένεια και το σύστημα

Το Δικαστήριο Coroner του Πόντιπριντ ενημερώθηκε πως ο θάνατος του βρέφους «άλλαξε για πάντα τη ζωή των γονιών του», ενώ η υπόθεση εγείρει μεγάλα ερωτήματα για τις συνθήκες λειτουργίας των νεογνολογικών μονάδων στη χώρα. Η υποστελέχωση, η έλλειψη υλικών και οι παραλείψεις στις διαδικασίες φροντίδας και καταγραφής αναδεικνύουν ένα σύστημα σε οριακό σημείο.

Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου συνεχίζονται, με την ανάγκη για βαθιές αλλαγές στη στελέχωση, τα αποθέματα υλικών και την τήρηση πρωτοκόλλων να θεωρείται πλέον επιτακτική.

