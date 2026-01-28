Νέοι Μητροπολίτες στην Εκκλησία Κρήτης: Τίτος Ταμπακάκης και Ιωακείμ Καρανδινός εξελέγησαν από την Ιερά Σύνοδο

Στην εκλογή νέων Μητροπολιτών για τις Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων προχώρησε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης.

Νέοι Μητροπολίτες στην Εκκλησία Κρήτης: Τίτος Ταμπακάκης και Ιωακείμ Καρανδινός εξελέγησαν από την Ιερά Σύνοδο
28 Ιαν. 2026 13:41
Pelop News

Στην εκλογή δύο νέων Μητροπολιτών προχώρησαν σήμερα οι ιεράρχες της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, καλύπτοντας τις κενές θέσεις στις Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου εξελέγη ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης. Παράλληλα, νέος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων εξελέγη ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός.

Μετά την ανακοίνωση των εκλογών, ήχησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, ενώ πιστοί που είχαν συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου διαδέχεται τον μακαριστό Δαμάσκηνο, ο οποίος εκοιμήθη τον Απρίλιο του 2025. Ο νέος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων διαδέχεται τον επί σειρά ετών Μητροπολίτη Ειρηναίο, ο οποίος εξελέγη τον Δεκέμβριο του 2025 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως Μητροπολίτης Μοσχονησίων.

Στη διαδικασία εκλογής παρέστησαν και τα μέλη της Πατριαρχικής Εξαρχίας που βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο, μεταξύ των οποίων ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος.

