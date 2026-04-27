Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 10:45, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 402 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Αθήνας.
Το επίκεντρο της δόνησης
Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή, 13 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.
