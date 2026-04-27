Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 10:45, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 402 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Το επίκεντρο της δόνησης

Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή, 13 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.

