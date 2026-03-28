Νεπάλ: Συνελήφθη ο πρώην πρωθυπουργός για τη φονική καταστολή διαδηλώσεων της «Γενιάς Ζ»

Η αστυνομία προχώρησε νωρίς το Σάββατο στη σύλληψη του πρώην πρωθυπουργού στην κατοικία του, στα περίχωρα της πρωτεύουσας Κατμαντού.

28 Μαρ. 2026 15:32
Pelop News

Λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης στο Νεπάλ, οι αρχές συνέλαβαν τον πρώην πρωθυπουργό Khadga Prasad Sharma Oli για τη φονική καταστολή των διαδηλώσεων του περασμένου Σεπτεμβρίου, κατά την οποία 76 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 2.300 τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία προχώρησε νωρίς το Σάββατο στη σύλληψη του πρώην πρωθυπουργού στην κατοικία του, στα περίχωρα της πρωτεύουσας Κατμαντού. Συνελήφθη επίσης ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Ramesh Lekhak, ο οποίος κατηγορείται ότι έδωσε εντολή στις αρχές να ανοίξουν πυρ κατά των διαδηλωτών.

Τις συλλήψεις ανακοίνωσε ο νυν υπουργός Εσωτερικών Gurung μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» και ότι η διαδικασία αποτελεί «την αρχή της δικαιοσύνης» και όχι πράξη εκδίκησης.

Σύμφωνα με την έρευνα κυβερνητικής επιτροπής, προτείνεται ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών για τον Oli, τον Lekhak και τον τότε αρχηγό της αστυνομίας για τον ρόλο τους στα αιματηρά επεισόδια. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία στο περιφερειακό αστυνομικό γραφείο του Κατμαντού.

Οι συλλήψεις έγιναν μία ημέρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης υπό τον Μπαλέντρα Σαχ, έπειτα από τη σαρωτική νίκη του κόμματος Rastriya Swatantra στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Η νέα ηγεσία έχει δεσμευτεί για απονομή δικαιοσύνης στους νεκρούς και τους τραυματίες.

Οι εκλογές ήταν οι πρώτες μετά τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της 8ης και 9ης Σεπτεμβρίου, που οργανώθηκαν κυρίως από νέους και ακτιβιστές κατά της διαφθοράς και της κακής διακυβέρνησης και άφησαν πίσω τους δεκάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές σε κυβερνητικά κτίρια.

Η κρίση οδήγησε στις 12 Σεπτεμβρίου στον διορισμό της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της χώρας, Sushila Karki, η οποία ανέλαβε μεταβατικά καθήκοντα μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών και την ανάδειξη της νέας κυβέρνησης.

