Νετανιάχου: «Είμαστε στην καρδιά της εκστρατείας» – ΒΙΝΤΕΟ

Σφίγγει ο ισραηλινός κλοιός στην Γάζα καθώς τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στην Μέση Ανατολή, υπό τον φόβο μιας γενικότερης ανάφλεξης.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως «περικύκλωσε» την πόλη της Γάζας, έπειτα από μια εβδομάδα χερσαίων εμπλοκών και πολύνεκρων βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, που έφθασε σήμερα στο Ισραήλ, για τη δεύτερη επίσκεψή του από το ξέσπασμα του πολέμου με τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, κάλεσε να ληφθούν «μέτρα» για να σωθούν ζωές αμάχων.

Με φόντο τις ανησυχίες για ανάφλεξη σε όλη την περιοχή, ο ηγέτης του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ο Χασάν Νασράλα, αναμένεται να εκφραστεί σήμερα και να καταστήσει σαφές αν η παράταξή του, σύμμαχος της Χαμάς, στενά συνδεδεμένη με το Ιράν, θα εμπλακεί στον πόλεμο ή όχι.

«Θα μιλήσουμε για χειροπιαστά μέτρα που μπορούν και πρέπει να ληφθούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κακό που υφίστανται άνδρες, γυναίκες και παιδιά στη Γάζα», δήλωνε ο κ. Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει από την αμερικανική πρωτεύουσα.

Οι 2,4 εκατ. κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας ζουν στους ρυθμούς των βομβαρδισμών του Ισραήλ, που έχει διαμηνύσει πως θα «αφανίσει» τη Χαμάς, η οποία κυβερνά τον θύλακα, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεσή της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, πάνω από 9.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3.760 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους στους βομβαρδισμούς που εξαπολύθηκαν έκτοτε από αέρα, θάλασσα και ξηρά.

Έπειτα από μια εβδομάδα σκληρών μαχών στο βόρειο τμήμα του θύλακα, ισραηλινοί στρατιώτες «ολοκλήρωσαν την περικύκλωση της πόλης της Γάζας» όπου βρίσκεται το «κέντρο της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι.

On my way to Tel Aviv for more diplomacy during an incredibly challenging time. We will continue to work with regional leaders to protect civilians and prevent the spread of conflict. We remain focused on two states and broader peace and security in the region. pic.twitter.com/V4wkXQXy6U

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 2, 2023