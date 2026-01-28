Νετανιάχου: Το Ισραήλ αποκλείει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε κατηγορηματικά το βράδυ της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 ότι η χώρα του δεν θα συναινέσει ποτέ στη σύσταση παλαιστινιακού κράτους, είτε στη Λωρίδα της Γάζας είτε σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τόνισε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο των θεμάτων ασφαλείας σε όλη την έκταση από τον ποταμό Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Ο Νετανιάχου απέρριψε τις πρόσφατες αναφορές περί εξέτασης παλαιστινιακής κρατικής οντότητας στη Γάζα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια σκέψη και δεν θα υπάρξει στο μέλλον. Υπογράμμισε ότι έχει εμποδίσει παρόμοιες πρωτοβουλίες επανειλημμένα στο παρελθόν.

Σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στη Γάζα, ο Ισραηλινός ηγέτης επισήμανε ότι οι προσπάθειες εστιάζονται σε δύο βασικούς στόχους: τον αφοπλισμό της Χαμάς και την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής. Συνέδεσε αυτή την εξέλιξη με την πρόσφατη ανεύρεση της σορού και του τελευταίου ομήρου που είχε απαχθεί κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι έχει εκφράσει την ίδια αδιάλλακτη στάση και στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπό την πίεση του οποίου επιτεύχθηκε η πρόσφατη κατάπαυση του πυρός. Επανέλαβε ότι υπάρχει μόνο μία πιθανή έκβαση για την επίτευξη των ισραηλινών στόχων, η οποία μπορεί να προκύψει είτε με ειρηνικούς τρόπους είτε με πιο αυστηρά μέτρα, διαβεβαιώνοντας ότι το Ισραήλ θα φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα ανεξαρτήτως.

