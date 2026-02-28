Νετανιάχου: «Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» – Επιβεβαιώνει κοινή δράση με ΗΠΑ

Σε διάγγελμα προς τον λαό του Ισραήλ προχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαιώνοντας ότι το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «υπαρξιακή απειλή» από το ιρανικό καθεστώς και υπογράμμισε ότι η επιχείρηση στοχεύει στην αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Ευχαρίστησε, μάλιστα, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την «ιστορική ηγεσία» του.

«Εδώ και 47 χρόνια, το καθεστώς των Αγιατολάχ φωνάζει “Θάνατος στο Ισραήλ”, “Θάνατος στην Αμερική”. Έχει χύσει το αίμα μας και έχει καταπιέσει τον ίδιο του τον λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάλεσμα προς τον ιρανικό λαό

Ο Νετανιάχου απηύθυνε μήνυμα και προς τους πολίτες του Ιράν, καλώντας τους να «πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους» και να απαλλαγούν από τη «τυραννία». Στο μήνυμά του έκανε ειδική αναφορά σε εθνοτικές ομάδες της χώρας, μιλώντας για την ανάγκη δημιουργίας «ενός ελεύθερου και ειρηνικού Ιράν».

«Επιχείρηση Βρυχηθμός του Λιονταριού»

Απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς πολίτες, ο πρωθυπουργός ζήτησε να τηρούν πιστά τις οδηγίες της Διοίκησης Εθνικής Άμυνας, ενόψει των επόμενων ημερών, που –όπως είπε– θα απαιτήσουν «αντοχή και θάρρος».

Η επιχείρηση, σύμφωνα με τον ίδιο, φέρει την ονομασία «Το Βρυχηθμό του Λιονταριού», ενώ έκλεισε το διάγγελμά του με το μήνυμα: «Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έρχονται σε ένα ήδη τεταμένο περιβάλλον στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή ανησυχία να εντείνεται για τις εξελίξεις στην περιοχή.

