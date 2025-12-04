New York Times: Προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του Πενταγώνου για τους περιορισμούς κατά των δημοσιογράφων

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι με τους κανόνες αυτούς η κυβέρνηση παραβιάζει την πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος που εγγυάται την ελευθερία του Τύπου

04 Δεκ. 2025 23:21
Με σημερινή τους (4/12/2025) οι New York Times γνωστοπποίησαν ότι προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη εναντίον του Πενταγώνου για τα περιοριστικά μέτρα που έθεσε στον Τύπο, τα οποία η εφημερίδα θεωρεί ότι αντίκεινται στο Σύνταγμα.

Στην προσφυγή της, σε δικαστήριο της Ουάσινγκτον, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι με τους κανόνες αυτούς η κυβέρνηση παραβιάζει την πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος που εγγυάται την ελευθερία του Τύπου.

Η κυβέρνηση «επιδιώκει να περιορίσει τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να κάνουν ό,τι έκαναν πάντα: να θέτουν ερωτήσεις στους αξιωματούχους της κυβέρνησης και να συγκεντρώνουν πληροφορίες για να παρουσιάζουν τα γεγονότα, πέραν των επίσημων ανακοινώσεων», αναφέρει.

Το έγγραφο που ζητήθηκε από το Πεντάγωνο να υπογράψουν οι δημοσιογράφοι εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχείρηση περιορισμού της πρόσβασης στο υπουργείο Πολέμου, τον μεγαλύτερο εργοδότη των ΗΠΑ με ετήσιο προϋπολογισμό εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ ενέτεινε δραστικά τον έλεγχό του επί του Τύπου.

Τους προηγούμενους μήνες το υπουργείο έδιωξε από τα γραφεία τους στο Πεντάγωνο οκτώ μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων οι εφημερίδες New York Times και Washington Post και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Οι συνεντεύξεις Τύπου έχουν μειωθεί δραστικά. Το υπουργείο περιόρισε επίσης τις μετακινήσεις των δημοσιογράφων μέσα στο κτίριο του Πενταγώνου, υποχρεώνοντάς τους να συνοδεύονται από υπαλλήλους σε ορισμένες ζώνες.

Σε πρόσφατο έγγραφο του, που καταδικάστηκε σχεδόν από όλον τον αμερικανικό και διεθνή Τύπο, το υπουργείο ζήτησε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να μην αναζητούν και να μην δημοσιεύουν ορισμένες πληροφορίες χωρίς τη ρητή έγκρισή του, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν τη διαπίστευσή τους.

