Νιγηρία: Μακελειό σε τζαμί, τουλάχιστον επτά νεκροί και πολλοί τραυματίες

Μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βομβιστική επίθεση με στόχο να προκληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα

Νιγηρία: Μακελειό σε τζαμί, τουλάχιστον επτά νεκροί και πολλοί τραυματίες
24 Δεκ. 2025 22:35
Pelop News

Στη Νιγηρία τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα μέσα σε τζαμί της πόλης Μαϊντουγκούρι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Μπόρνο στη βορειοανατολικά της χώρας.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης»: Κατάσχεση πετρελαιοφόρου για «λαθρεμπόριο καυσίμων»

 

Νιγηριανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βομβιστική επίθεση με στόχο να προκληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, αφού η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα της βραδινής προσευχής.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το μακελειό.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με τζιχαντιστική εξέγερση, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (η τελευταία προήλθε από τη διάσπαση της πρώτης) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

