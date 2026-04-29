Νίκαια: Βαν λαμπάδιασε εν κινήσει στη Γρηγορίου Λαμπράκη – Έκλεισε ρεύμα κυκλοφορίας ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου στη Νίκαια, όταν ένα βαν τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει σε έναν από τους βασικούς δρόμους της περιοχής. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ύψος του σωφρονιστικού ιδρύματος του Κορυδαλλού, προκαλώντας ανησυχία σε διερχόμενους οδηγούς και περαστικούς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί ή προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα. Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη για λόγους ασφαλείας και για να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο οδηγός του βαν πρόλαβε να εγκαταλείψει έγκαιρα το όχημα και δεν υπήρξε τραυματισμός. Μέχρι στιγμής, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν αναφέρουν άλλο τραυματία ή περαιτέρω εμπλοκή οχημάτων στο συμβάν.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς δεν έχουν αποσαφηνιστεί ως τώρα, με τις πρώτες αναφορές να εστιάζουν στο ίδιο το όχημα και στην ξαφνική εκδήλωση των φλογών ενώ αυτό κινείτο στον δρόμο.





