Νίκαια: Βαν λαμπάδιασε εν κινήσει στη Γρηγορίου Λαμπράκη – Έκλεισε ρεύμα κυκλοφορίας ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στη Νίκαια, όταν βαν πήρε φωτιά ενώ κινούνταν στη Γρηγορίου Λαμπράκη, κοντά στο σωφρονιστικό ίδρυμα Κορυδαλλού. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, ο οδηγός πρόλαβε να βγει εγκαίρως και δεν τραυματίστηκε.

29 Απρ. 2026 13:57
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου στη Νίκαια, όταν ένα βαν τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει σε έναν από τους βασικούς δρόμους της περιοχής. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ύψος του σωφρονιστικού ιδρύματος του Κορυδαλλού, προκαλώντας ανησυχία σε διερχόμενους οδηγούς και περαστικούς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί ή προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα. Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη για λόγους ασφαλείας και για να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο οδηγός του βαν πρόλαβε να εγκαταλείψει έγκαιρα το όχημα και δεν υπήρξε τραυματισμός. Μέχρι στιγμής, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν αναφέρουν άλλο τραυματία ή περαιτέρω εμπλοκή οχημάτων στο συμβάν.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς δεν έχουν αποσαφηνιστεί ως τώρα, με τις πρώτες αναφορές να εστιάζουν στο ίδιο το όχημα και στην ξαφνική εκδήλωση των φλογών ενώ αυτό κινείτο στον δρόμο.


