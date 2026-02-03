Νίκος Μπίστης μετά την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά: «Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να ενώσει και να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη»

Την επιλογή του να αποχωρήσει –για ακόμη μία φορά– από πολιτικό σχηματισμό επιχείρησε να εξηγήσει ο Νίκος Μπίστης, δίνοντας ταυτόχρονα σαφές πολιτικό στίγμα υπέρ της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα ως ενοποιητικής μορφής της Κεντροαριστεράς.

03 Φεβ. 2026
Με τη χαρακτηριστική φράση «έφυγα από… συνήθεια» σχολίασε ο Νίκος Μπίστης την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε η νέα πολιτική του μετακίνηση. Παράλληλα, έδωσε ανοιχτά ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο χαρακτήρισε ως το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να ενώσει τις κατακερματισμένες δυνάμεις της αντιπολίτευσης και να σταθεί απέναντι στον Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας στο ERTnews, ο κ. Μπίστης συνέδεσε την αποχώρησή του τόσο με τη «φωτογραφική καταγγελία» του Αλέξη Τσίπρα από στελέχη της Νέας Αριστεράς όσο και με την αδυναμία του κόμματος να συμβάλει σε ευρύτερες πολιτικές συνεργασίες. Αντίστοιχες αιχμές άφησε και σε δηλώσεις του στο MEGA, τονίζοντας ότι «μόνο ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη δυνατότητα να ενώσει», εκφράζοντας την ελπίδα «να αποφύγει λάθη του παρελθόντος και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Σε πιο αιχμηρό τόνο, μιλώντας στο Mega, σχολίασε σκωπτικά την επαναλαμβανόμενη πολιτική του αποχώρηση λέγοντας πως «επειδή έχω φύγει πολλές φορές, μετά έρχονται στα λόγια μου αυτοί που μένουν πίσω με μαθηματική ακρίβεια». Παράλληλα, κατήγγειλε ότι «ακροκεντρώοι και δεξιοπασόκοι», όπως είπε χαρακτηριστικά, επιχειρούν «μέσω εμού να χτυπήσουν το εγχείρημα Τσίπρα».

Ο Νίκος Μπίστης δεν απέφυγε να σχολιάσει και το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρία Καρυστιανού, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που θα ξεφουσκώσει. «Σε ορισμένα σημεία είναι πιο δεξιά από τον Μητσοτάκη. Στα ελληνοτουρκικά ντύθηκε Μπουμπουλίνα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ευτυχώς θα ξεφουσκώσει με αυτά που λέει».

Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για «αφόρητο κατακερματισμό και ομφαλοσκόπηση», σημειώνοντας ότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά είχαν, όπως είπε, έναν ολόκληρο χρόνο για να βρουν κοινό βηματισμό και απέτυχαν. «Είναι φανερό πια ότι η ενότητα των δυνάμεων θα γίνει με τον Τσίπρα», τόνισε.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά «το τελευταίο κεφάλαιο ενός προαναγγελθέντος θανάτου», περιγράφοντας ένα εσωκομματικό τοπίο ασυνεννοησίας. Όπως είπε, «ο πρόεδρος και η κοινοβουλευτική ομάδα είναι σε μία γραμμή, ενώ ο γραμματέας, η Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Γραφείο σε άλλη», κατάσταση που –κατά την εκτίμησή του– καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε σοβαρή πολιτική δουλειά.

