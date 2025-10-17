Νίκος Δένδιας: «Η ΟΝΝΕΔ είναι οι αγώνες που ενώνουν το χθες με το σήμερα»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ στα 51 χρόνια από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ, χαρακτηρίζοντάς την «τη μεγαλύτερη πολιτική νεολαία της χώρας, την οποία υπηρέτησα».

«Οι αγώνες μας για την παράταξη, από τα νεανικά μας χρόνια μέχρι σήμερα, είναι οι ισχυροί δεσμοί που ενώνουν το χθες με το σήμερα», σημείωσε ο κ. Δένδιας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συνέχειας.

51 χρόνια από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ, της μεγαλύτερης πολιτικής νεολαίας στη χώρα μας. Η Νεολαία την οποία υπηρέτησα. Οι αγώνες μας για την Παράταξη, από τα νεανικά μας χρόνια μέχρι σήμερα, είναι οι ισχυροί δεσμοί που ενώνουν το χθες με το σήμερα.#ΟΝΝΕΔ pic.twitter.com/4GYdyWdyNf — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 17, 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



