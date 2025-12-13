Νίκος Μουτσινάς: Η ζωή μετά την τηλεόραση, η ακυρωμένη προσπάθεια για παιδί και το νέο του όνειρο ως θεραπευτής NLP

Σε μια από τις ελάχιστες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τη ζωή του μακριά από την τηλεόραση, την προσωπική του διαδρομή στην προσπάθεια να αποκτήσει παιδί και τον νέο δρόμο που ακολουθεί προς την ψυχοθεραπεία και το NLP. Μια συνέντευξη που αποτύπωσε τη βαθιά αλλαγή που βιώνει.

13 Δεκ. 2025
Καλεσμένος της Σίσσυς Χρηστίδου, ο Νίκος Μουτσινάς επέστρεψε για λίγο σε τηλεοπτικό πλατό, έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από την τηλεόραση, και μίλησε για όσα τον οδήγησαν σε μια εντελώς διαφορετική πορεία ζωής. Από την απόφαση να απομακρυνθεί από την τηλεοπτική καθημερινότητα μέχρι την προσπάθεια να δημιουργήσει μονογονεϊκή οικογένεια και τη νέα του επιθυμία να γίνει θεραπευτής NLP, ο παρουσιαστής περιέγραψε με αφοπλιστική άνεση την πιο προσωπική του μετάβαση.

«Κλείνω έναν χρόνο εκτός τηλεόρασης και είμαι πολύ καλά», είπε χαριτολογώντας, σημειώνοντας πως, παρότι έχει περάσει όμορφα μέσα στον χώρο, έχει ζήσει και δύσκολες στιγμές. Όπως τόνισε, η τηλεόραση έγινε για πολλά χρόνια το μέσο μέσα από το οποίο μπορούσε να επικοινωνεί το χιούμορ του, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος του πραγματικού του στόχου περνούσε στο κοινό. Αυτό που ο ίδιος επιδιώκει, όπως είπε, είναι να ανεβάζει την ενέργεια των ανθρώπων, να τους αφυπνίζει, να τους κινητοποιεί.


Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε και για την προσωπική του προσπάθεια να γίνει πατέρας —μια προσπάθεια που διήρκησε περίπου τέσσερα χρόνια, αλλά τελικά δεν ολοκληρώθηκε. Ο παρουσιαστής εξήγησε πως αναζήτησε τρόπους να δημιουργήσει μονογονεϊκή οικογένεια, όμως το κράτος δεν παρείχε τις απαραίτητες διαδικασίες και τα θεσμικά εργαλεία. Με ειλικρίνεια παραδέχτηκε ότι, με την πάροδο του χρόνου, συνειδητοποίησε πως η βαθύτερη ανάγκη του για προσωπική ελευθερία δεν συμβάδιζε με αυτό το σχέδιο ζωής. «Το κατάλαβα νωρίς και ησύχασε το σύστημά μου», είπε, τονίζοντας πως δεν αισθάνεται απώλεια ή απογοήτευση.


Ο Μουτσινάς αποκάλυψε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στην προσωπική ανάπτυξη και ειδικά στο NLP, ολοκληρώνοντας σπουδές που τον οδηγούν προς τον στόχο να γίνει θεραπευτής. «Θέλω να μπορώ να έχω συνεδρίες, να κάνω ομιλίες, να δημιουργήσω forum. Αυτός είναι ο δρόμος που με γεμίζει τώρα», εξήγησε, προσθέτοντας πως η τηλεόραση, αν ποτέ επιστρέψει, θα πρέπει να μην φέρει μαζί της το βάρος και την έκθεση που τον επιβάρυνε στο παρελθόν.


Με χιούμορ μίλησε και για το όνειρό του να ζήσει στην Ουγκάντα, μια επιθυμία που γεννήθηκε από το ταξίδι του στην Αφρική και την επαφή του με το φυσικό περιβάλλον και τα ζώα. «Ιδανικά θα ήθελα να μείνω εκεί μόνιμα, μέσα στη φύση, χωρίς θόρυβο», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναζητά έναν πιο απλό, πιο αυθεντικό τρόπο ζωής.


Στο τέλος της συζήτησης, παραδέχτηκε ότι δεν επιθυμεί πλέον να βρίσκεται «στο στόμα όλων», αλλά σε μια πορεία δημιουργική, ήσυχη και ουσιαστική —μια διαδρομή που, όπως φαίνεται, έχει ήδη ξεκινήσει.

