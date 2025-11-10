Νίκος Νικολόπουλος: «Αντίο στον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη – έναν άνθρωπο με ήθος και ανιδιοτέλεια»

Με βαθιά συγκίνηση και λόγια σεβασμού, ο πρώην βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος αποχαιρετά τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη, τον γιατρό και πρόεδρο της ΝΟΔΕ Αχαΐας που έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του έντονο αποτύπωμα προσφοράς στην κοινωνία και την πολιτική ζωή της Πάτρας.

«Αντίο στον αξιόμαχο Πρόεδρο της ΝΟΔΕ Αχαΐας, τον γιατρό Θρασύβουλο Μαυρομμάτη. Έναν άνθρωπο με ήθος, ανιδιοτέλεια και αυθεντική αγάπη για την κοινωνία και τον συνάνθρωπο», σημειώνει ο Νίκος Νικολόπουλος, περιγράφοντας τον εκλιπόντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της πολιτικής και της ζωής.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια τόσο την ιατρική όσο και τη δημόσια δράση του. Παιδίατρος, πανεπιστημιακός και ενεργός πολίτης, στάθηκε πάντα μετρημένος, ευγενικός και πρόθυμος να στηρίξει τους νεότερους και να συμβάλει στο κοινό καλό. Η παρουσία του αποτέλεσε γέφυρα ανάμεσα σε γενιές και ανθρώπους, σύμβολο προσφοράς και ενότητας.

«Μας δίδαξε με το ήθος και τη στάση ζωής του τι σημαίνει προσφορά, αξιοπρέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Μέσα από το έργο του μάς έμαθε να αγαπάμε τον τόπο μας και να αγωνιζόμαστε για το κοινό καλό με καθαρή ψυχή», αναφέρει ο Νίκος Νικολόπουλος.

Ο εκλιπών υπήρξε επί δεκαετίες δραστήριο και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, έχοντας διατελέσει και πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας. Όπως επισημαίνει ο κ. Νικολόπουλος, «ήταν ένας ωραίος άνθρωπος, αξιαγάπητος όλων, με μεγάλη προσφορά στην πολιτική και στην κοινωνία».

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του κλείνει με συγκίνηση:

«Θρασύβουλε, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες, για το φως, την ευγένεια και την αγωνιστικότητά σου. Καλό ταξίδι, γιατρέ. Άφησες πίσω σου έργο και παράδειγμα. Αιωνία σου η μνήμη».

Ο Θρασύβουλος Μαυρομάτης υπήρξε πραγματικός αγωνιστής της πολιτικής και της ζωής. Υπηρέτησε με συνέπεια, αξιοπρέπεια και σεμνότητα, αφήνοντας πίσω του βαθύ αποτύπωμα προσφοράς. Μας δίδαξε, με το παράδειγμα και τη στάση του, τι σημαίνει ευθύνη, ήθος και ενεργή συμμετοχή στα κοινά.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Πάτρας, αλλά και στις καρδιές όλων όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Έφυγε από τη ζωή ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με συνέπεια την ιατρική,

την κοινωνία και τη δημόσια ζωή της Πάτρας.

Παιδίατρος, πανεπιστημιακός, ενεργός πολίτης για δεκαετίες, άφησε το αποτύπωμά του όχι μόνο μέσα από την επιστημονική του πορεία αλλά και μέσα από τη στάση ζωής του — μετρημένη, ευγενική, πάντα πρόθυμη να στηρίξει τους νεότερους και να συμβάλει στο κοινό καλό.

Η παρουσία του υπήρξε γέφυρα ανάμεσα σε γενιές, χώρους και ανθρώπους. Όσοι τον γνώρισαν, κρατούν την εικόνα ενός γιατρού με ανθρωπιά και ενός πολίτη με ήθος.

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετάμε ένα ιστορικό στέλεχος της Οργάνωσης μας και της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομάτης διατέλεσε Πρόεδρος￼ της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας και αποτέλεσε ορόσημο για την παράταξη μας. Ηταν από τους αρχιτέκτονες του καταστατικού της οργάνωσης…

Δίδαξαν ήθος και ποιότητα σκέψης…

