Νίκος Νικολόπουλος: Σώστε τον Οδοντωτό – Η Αχαΐα Δεν Θα Σιωπήσει

Ο Νίκος Ι. Νικολόπουλος, πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και πρώην Υφυπουργός, προτείνει τη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα για τη Σωτηρία του Οδοντωτού.

16 Μαρ. 2026 11:29
Η αιφνιδιαστική απόφαση για το κλείσιμο της ιστορικής γραμμής του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς πλήττει την ιστορία, την οικονομία και την ταυτότητα της Αχαΐας.

Ένα σύμβολο 130 χρόνων

Ο Οδοντωτός λειτουργεί εδώ και περισσότερα από 130 χρόνια, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της χώρας, αλλά και ένα από τα πιο εμβληματικά τουριστικά σύμβολα της περιοχής του Βουραϊκού. Η αναστολή λειτουργίας του εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την προστασία της πολιτιστικής και τουριστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Ευθύνες προς την Πολιτεία

Η ευθύνη για την απόφαση αποδίδεται ευθέως στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον αρμόδιο υπουργό και στους κυβερνητικούς βουλευτές της Αχαΐας. Η Πολιτεία καλείται να παρουσιάσει άμεσα επιστημονικά στοιχεία για την επικινδυνότητα που επικαλείται, καθώς και σαφές χρονοδιάγραμμα έργων και χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία της γραμμής.

Πρόταση για Ενιαίο Μέτωπο Δράσης

Ο Νίκος Ι. Νικολόπουλος, πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και πρώην Υφυπουργός, προτείνει τη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα για τη Σωτηρία του Οδοντωτού. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Δήμων της Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παραγωγικών φορέων, Επιμελητηρίων, επαγγελματιών του τουρισμού και οργανώσεων πολιτών.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού, ενιαίου μετώπου της τοπικής κοινωνίας για την υπεράσπιση του Οδοντωτού με σχέδιο και αποφασιστικότητα.

Ο Οδοντωτός: Ιστορία, Πολιτισμός και Ανάπτυξη

«Ο Οδοντωτός δεν είναι απλώς ένα τρένο. Είναι ιστορία. Είναι πολιτισμός. Είναι ανάπτυξη», επισημαίνει ο κ. Νικολόπουλος, τονίζοντας ότι η Αχαΐα δεν θα επιτρέψει να σβήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της περιοχής.

