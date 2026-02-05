«Νιώθω τυχερός που ο χαρακτήρας μου στο Sex and the City σκοτώθηκε νωρίς», νέες αιχμές του Κρις Νοθ για Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Αποκαλυπτικός ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Mr. Big στο σίριαλ

05 Φεβ. 2026 23:59
Για μία ακόμη φορά εξαπέλυσε αιχμές για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ άφησε ο Κρις Νοθ, δηλώνοντας τυχερός που ο χαρακτήρας του στο Sex and the City σκοτώθηκε στην αρχή της σειράς.

Η αποκάλυψη της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους

Ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Mr. Big στο σίριαλ, μιλώντας από το Blue Jacket Fashion Show στη Νέα Υόρκη, δήλωσε στην Daily Mail ότι αισθάνεται «πολύ τυχερός» που ο χαρακτήρας του σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021. Με χιούμορ πρόσθεσε επίσης πως νιώθει «πολύ καλά» που δεν είχε μεγαλύτερη παρουσία στη σειρά.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάτι να πει για τη ρήξη με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ απάντησε λιτά: «Όχι», προσθέτοντας ότι «έχει τελειώσει».

Η δημόσια αντιπαράθεση με την ηθοποιό ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο Νοθ απάντησε θετικά σε σχόλιο θαυμαστή που ερμήνευε ανάρτησή του ως αιχμή κατά της Πάρκερ. Λίγο αργότερα, προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «μια σαρκαστική, αυθόρμητη απάντηση» που «δεν είναι είδηση».

Οι αντιδράσεις και τα σχόλια του ηθοποιού έχουν να κάνουν, όμως, με το γεγονός πως η Πάρκερ δεν επικοινώνησε μαζί του μετά τις καταγγελίες που δέχτηκε ο ίδιος για σεξουαλική κακοποίηση. Σε πρόσφατη εμφάνισή του σε podcast συγκεκριμένα, δήλωσε πως εκείνη δεν επικοινώνησε μαζί του πριν από τη δημόσια δήλωση στήριξης προς τις καταγγέλλουσες, κάτι που χαρακτήρισε «διαχείριση brand» και παραδέχτηκε ότι τον πλήγωσε. Όπως είπε, περίμενε ένα τηλεφώνημα «για να ακουστεί και η δική του πλευρά», τονίζοντας ότι, αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, εκείνος θα είχε πράξει διαφορετικά.

