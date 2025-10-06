Νόμπελ Ιατρικής 2025: Βραβεύθηκαν οι «φύλακες» του ανοσοποιητικού συστήματος

Οι επιστήμονες Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι τιμήθηκαν με το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής 2025 για τις ανακαλύψεις που άλλαξαν τον τρόπο κατανόησης της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και άνοιξαν νέους δρόμους στην αντιμετώπιση αυτοάνοσων νοσημάτων και καρκίνου.

Νόμπελ Ιατρικής 2025: Βραβεύθηκαν οι «φύλακες» του ανοσοποιητικού συστήματος
06 Οκτ. 2025 13:15
Pelop News

Η Επιτροπή των Νόμπελ στο Ινστιτούτο Karolinska ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου 2025, ότι το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής απονέμεται στους Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι, για τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους γύρω από την περιφερειακή ανοσολογική ανοχή – τον μηχανισμό που εμποδίζει το ανοσοποιητικό μας σύστημα να επιτίθεται στον ίδιο τον οργανισμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το φετινό βραβείο επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα ώστε να καταπολεμά παθογόνα χωρίς να προκαλεί αυτοάνοσες αντιδράσεις». Όπως εξήγησε η Μαρί Βάρεν-Ερλένιους, καθηγήτρια του Ινστιτούτου Karolinska, «οι ανακαλύψεις τους βοήθησαν να κατανοήσουμε πώς επιτυγχάνεται η ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα και την αυτοπροστασία».

Οι τρεις ερευνητές αναγνώρισαν και περιέγραψαν για πρώτη φορά τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα (regulatory T cells) – τους λεγόμενους «φύλακες ασφαλείας» του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτά τα κύτταρα λειτουργούν ως μηχανισμός φρένου, αποτρέποντας τις υπερβολικές ανοσολογικές αντιδράσεις που οδηγούν σε αυτοάνοσες ασθένειες, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, ο διαβήτης τύπου 1 και ο λύκος.

Οι ανακαλύψεις τους άνοιξαν νέους δρόμους στην ιατρική έρευνα, προσφέροντας τη βάση για καινοτόμες θεραπείες που σήμερα δοκιμάζονται σε κλινικές μελέτες. Οι θεραπείες αυτές στοχεύουν τόσο στην αντιμετώπιση των αυτοάνοσων νοσημάτων, όσο και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αντικαρκινικών θεραπειών ή την πρόληψη επιπλοκών μετά από μεταμοσχεύσεις.


Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2025, στη Στοκχόλμη, ανήμερα της επετείου θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ, όπως ορίζει η παράδοση.

Το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής 2025 επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η επιστήμη της ανοσολογίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για τη ζωή, αποδεικνύοντας πως η κατανόηση του ίδιου μας του σώματος είναι το πρώτο βήμα για να το θεραπεύσουμε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Το πρόβλημα υγείας της Ελένης Τσολάκη
17:12 Η μείωση του χρέους φέρνει πρόωρες αποπληρωμές
17:09 Πόση υπομονή ζητάμε ακόμη από τους πολίτες;
17:08 Τέμπη: Εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις σε όποια οικογένεια το ζητήσει – Νέα τροπή στην υπόθεση
17:01 Τέμπη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο με νταλίκα κοντά στις σήραγγες
16:51 Γάζα: Kρίσιμες ώρες για την εκεχειρία
16:50 Ζάκυνθος: 39χρονος πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή – Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
16:47 Ολα είναι έτοιμα για τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φ. Τσιμιγκάτος»
16:46 Λεμπέσης: «Θα βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα»
16:43 Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας
16:41 Ψήφισμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας
16:36 Νέο αίτημα εκταφής από τη Μαρία Καρυστιανού – Εξελίξεις και για τον Πάνο Ρούτσι
16:31 Μπορντό: Η γαλλική πρωτεύουσα του κρασιού
16:30 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρης στην «Π»: Το μεγαλείο της συγγνώμης
16:29 Γεραπετρίτης κατά Τσίπρα: Ατελέσφορη και με στοιχεία υποκρισίας η παραίτησή του
16:24 «Επίθεση» του Μικρούτσικου κατά του Μπισμπίκη
16:15 Η παραίτηση Τσίπρα είναι ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά
16:08 Δεν είχε δίπλωμα ο 46χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον άνδρα με το πατίνι
16:06 Που θα δείτε τον αγώνα Ιωάννινα-Λαύριο
16:03 Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά στη Θεσσαλία, ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ