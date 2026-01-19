Νοκ-άουτ και για Μπασκόνια Ναν-Μήτρογλου, προβληματισμός στον Παναθηναϊκό

Εντός έδρας ξεκινά ο Παναθηναϊκός τη διπλή αγωνιστική υποχρέωση στη Euroleague με την αναμέτρηση κόντρα στη Μπασκόνια, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν θα στερηθεί και πάλι δύο πολύ σημαντικούς παίκτες της ομάδας.

Κανελλόπουλος: «Να εκμεταλλευτούμε το κενό διάστημα»

Ο Κέντρικ Ναν και ο Ντίνος Μήτογλου δεν θα είναι στην 12αδα του αγώνα με τον Αμερικανό να ταλαιπωρείται από την κάκωση στον αστράγαλο και τον Έλληνα άσο από την θλάση που είχε υποστεί πριν από 15 ημέρες.

Αντιθέτως ο Ρογκαβόπουλος που δεν έπαιξε στο Μόναχο λόγω ίωσης είναι καλύτερα και θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του.

