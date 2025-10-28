North Evia Pass 2025: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις των vouchers

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τον τουρισμό στη Βόρεια Εύβοια με 5.566 ψηφιακές κάρτες

28 Οκτ. 2025 21:53
Οι πολίτες έχουν μέχρι αύριο, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, για να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα North Evia Pass 2025 μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, παρέχει 5.566 άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 150 ευρώ έκαστη, οι οποίες μπορούν να εξαργυρωθούν σε υπηρεσίες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών.

Οι δικαιούχοι επιλέγονται με κλήρωση, χωρίς να απαιτούνται εισοδηματικά κριτήρια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες πολίτες και νόμιμοι κάτοικοι άνω των 18 ετών, με έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά ή μέσω των 1.027 Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα αφορά επισκέψεις στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, δύο προορισμούς που επλήγησαν σοβαρά από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.

Η υλοποίηση θα γίνει σε δύο φάσεις: η πρώτη τον Νοέμβριο 2025 και η δεύτερη από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο 2026. Οι κληρωθέντες θα λάβουν την κάρτα μέσω email και εφαρμογής, με δυνατότητα εξαργύρωσης εντός τριών μηνών από την ενεργοποίηση.

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου ευρώ, υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), υπό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και χρηματοδοτείται από αυτό. Στόχος είναι η τόνωση της τοπικής οικονομίας και του εγχώριου τουρισμού στην πληγείσα περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.
