Νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας»: Αφήστε τους αρμόδιους να αποφασίσουν

Να μην κλείσει η Κλινική Λοιμώξεων του «Αγ. Ανδρέα» ζητά το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Από την πλευρά της η διοίκηση απαντά ότι το μέλλον της Κλινικής θα αποφασιστεί από τα αρμόδια επιστημονικά όργανα του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Μάλιστα το Σωματείο Εργαζομένων στέλνει σχετική επιστολή και στον υπουργό Υγείας ζητώντας την παρέμβασή του. Ειδικότερα σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «η εν λόγω Κλινική, 22 κλινών, στην πράξη λειτουργεί ως Παθολογική Κλινική τα δύο τελευταία χρόνια. Παράλληλα και το ΤΕΠ λειτουργεί ως άτυπη Παθολογική Κλινική όπου νοσηλεύονται αρκετές φορές μέχρι και 35 παθολογικά περιστατικά, οι περισσότεροι στα ράντζα για σχεδόν 24 ώρες μέσα σε επισφαλείς συνθήκες για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να αντεπεξέλθουν και στα επείγοντα περιστατικά».

Παράλληλα θέτει ζήτημα επικινδυνότητας αύξησης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων από τη διασπορά παθολογικών περιστατικών για νοσηλεία σε Χειρουργικές Κλινικές.

Φαίνεται όμως ότι το Σωματείο, πέραν του ότι είναι αναρμόδιο, βιάστηκε να ξεσηκωθεί. Σε επικοινωνία που είχε η εφημερίδα «Πελοπόννησος» με τον διοικητή του νοσοκομείου Ιωάννη Μπακαβό, ήταν ξεκάθαρος: «Το Επιστημονικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου είναι τα δύο αρμόδια όργανα τα οποία θα αποφασίσουν τις συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης Κλινικής, και κανείς άλλος».

