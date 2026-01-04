Ντέλσι Ροντρίγκες: Ποια είναι η «τίγρης» που ανέλαβε το τιμόνι της Βενεζουέλας

Η Ντέλσι Ελοίνα Ροντρίγκες Γκόμεθ (Delcy Eloína Rodríguez Gómez), 56 ετών, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας από τον Ιούνιο του 2018, ανέλαβε προσωρινά την προεδρία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου 2026. Ο Τραμπ δήλωσε κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago ότι η Ροντρίγκες «μόλις ορκίστηκε» και είναι «πρόθυμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να κάνουμε τη Βενεζουέλα ξανά μεγάλη», σε επικοινωνία με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την ορκωμοσία της Ροντρίγκες ως προέδρου. Αντιθέτως, σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση VTV το Σάββατο, η ίδια δήλωσε ότι ο Μαδούρο παραμένει ο μοναδικός πρόεδρος και κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να προσκομίσει άμεσα αποδείξεις ζωής για τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη μετά την επιχείρηση.

Η Ροντρίγκες γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1969 στο Καράκας και είναι κόρη του Χόρχε Αντόνιο Ροντρίγκες, ιδρυτή της μαρξιστικής Σοσιαλιστικής Ένωσης, ο οποίος πέθανε το 1976. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Βενεζουέλας, με μεταπτυχιακές σπουδές στο εργατικό δίκαιο στο Παρίσι και στο Birkbeck College του Λονδίνου. Ξεκίνησε την καριέρα της ως καθηγήτρια και πρόεδρος ένωσης εργατολόγων δικηγόρων.

Εισήλθε στην κυβέρνηση το 2003 επί προεδρίας Ούγκο Τσάβες και ανέβηκε γρήγορα ιεραρχικά: διετέλεσε υπουργός Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (2013-2014), υπουργός Εξωτερικών (2014-2017), πρόεδρος της Εθνοσυντακτικής Συνέλευσης το 2017 (που ενίσχυσε τις εξουσίες του Μαδούρο) και από το 2018 αντιπρόεδρος. Παράλληλα ανέλαβε υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου, εφαρμόζοντας ορθόδοξες πολιτικές κατά του υπερπληθωρισμού και διατηρώντας επαφές με τον ιδιωτικό τομέα.

Ο Μαδούρο την έχει χαρακτηρίσει «τίγρη» για την ακλόνητη υπεράσπιση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, ενώ είναι στενή συνεργάτιδα του αδελφού της Χόρχε Ροντρίγκες, προέδρου της Εθνοσυνέλευσης. Έχει δεχθεί κυρώσεις από ΗΠΑ, ΕΕ και Καναδά για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ρόλο στην πολιτική κρίση.

Η θέση της ως διαδόχου βάσει του Συντάγματος (σε περίπτωση μόνιμης απουσίας του προέδρου) την καθιστά κεντρική φιγούρα στις τρέχουσες εξελίξεις, αν και η ακριβής κατάστασή της παραμένει ασαφής: ορισμένες πηγές την τοποθετούν στη Ρωσία (διαψεύδεται από ρωσικά κρατικά ΜΜΕ), ενώ άλλες στην Καράκας.

