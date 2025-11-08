Ντίμης Κρίτσας: Ο “άρχοντας” της ελληνικής μόδας που έκανε την κομψότητα διεθνή υπόθεση

Ο Ντίμης Κρίτσας, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με την ελληνική υψηλή ραπτική, άφησε την τελευταία του πνοή σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο της μόδας και του πολιτισμού. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από ανάρτηση της δημοσιογράφου Νατάσας Ράγιου, η οποία έγραψε συγκινητικά: «Αντίο άρχοντα…».

Ο θρυλικός σχεδιαστής, που για περισσότερα από πενήντα χρόνια υπηρέτησε την τέχνη του ρούχου με κύρος και φινέτσα, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά κινητικά προβλήματα, παραμένοντας καθηλωμένος στο σπίτι του με μοναδική συντροφιά την οικονόμο του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, είχε εκφράσει παράπονα ότι πολλοί φίλοι και συνεργάτες τον είχαν ξεχάσει.

Από τη Σορβόννη στα ατελιέ του Παρισιού

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Κρίτσας προοριζόταν από την οικογένειά του για διπλωματική καριέρα, ωστόσο η μόδα τον κέρδισε οριστικά. Σπούδασε στην École de Saint Rocque, την École du Louvre και την Académie de Coupe, ενώ εργάστηκε δίπλα σε ιερά τέρατα της ευρωπαϊκής ραπτικής, όπως ο Balenciaga και ο Jacques Fath.

Το 1954 επέστρεψε στην Ελλάδα και ίδρυσε το θρυλικό Maison de Couture Kritsas στην οδό Βουκουρεστίου, ντύνοντας τις πιο κομψές Αθηναίες της εποχής. Μόλις λίγα χρόνια αργότερα, το 1965, άνοιξε τα φτερά του στο εξωτερικό — πρώτα στην Αυστραλία, έπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε ολόκληρη τη συλλογή του.

Ο δημιουργός πίσω από το νυφικό της Τζένης Καρέζη

Η δουλειά του συνδέθηκε με μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ελληνικής showbiz. Το νυφικό της Τζένης Καρέζη, το 1962, στον γάμο της με τον Ζάχο Χατζηφωτίου, έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο διακριτικής πολυτέλειας και αιώνιας κομψότητας. Η σχέση του με την Καρέζη εξελίχθηκε σε στενή καλλιτεχνική συνεργασία, με τον Κρίτσα να επιμελείται κοστούμια για πολλές θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Έντυσε τις μεγαλύτερες Ελληνίδες σταρ

Η λίστα των προσωπικοτήτων που εμπιστεύτηκαν τη δημιουργικότητά του μοιάζει με πανόραμα της χρυσής εποχής του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου:

Αλίκη Βουγιουκλάκη, Έλλη Λαμπέτη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ρίτα Μυράτ, Ζωή Λάσκαρη, Μαίρη Χρονοπούλου, Μάρω Κοντού, Βάσω Μανωλίδου, αλλά και η εξαδέλφη του, Μελίνα Μερκούρη, υπήρξαν όλες «μούσες» του.

Η διεθνής πορεία

Για 25 χρόνια εργάστηκε στη Νέα Υόρκη, όπου ίδρυσε τη δική του εταιρεία, «Dimitris Kritsas Incorporated». Σχεδίασε για Ρόμι Σνάιντερ, Λάνα Τέρνερ, Χέντι Λαμάρ, καθώς και για τιτλούχους όπως η Πριγκίπισσα του Κεντ και η Μπάρμπαρα Χάττον. Κάθε του δημιουργία κουβαλούσε την απλότητα, τη δομή και το ελληνικό μέτρο που ο ίδιος θεωρούσε τον ορισμό της κομψότητας.

Η παρακαταθήκη

Ο Ντίμης Κρίτσας δεν υπήρξε απλώς ένας σχεδιαστής — ήταν σχολή ολόκληρη. Άφησε πίσω του μια κληρονομιά στυλ και σεβασμού στην τέχνη της ραπτικής, αναδεικνύοντας την ελληνική μόδα σε διεθνές επίπεδο.

Η υπογραφή του παραμένει συνώνυμη με τη διαχρονική κομψότητα — αυτή που δεν φωνάζει, αλλά επιβάλλεται με σιωπή.

