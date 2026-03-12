Ντουμπάι: Drone έπεσε σε ουρανοξύστη κοντά στο Dubai Creek, υπό έλεγχο η φωτιά ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στο Ντουμπάι όταν drone προσέκρουσε σε ψηλό κτίριο κοντά στην περιοχή του Dubai Creek, προκαλώντας φωτιά και ζημιές στο κτίριο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές από τις τοπικές αρχές και διεθνή μέσα. Οι εικόνες που καταγράφηκαν από το σημείο δείχνουν εμφανή φθορά σε τμήμα του κτιρίου, ενώ βίντεο που επαληθεύτηκαν από διεθνή μέσα κατέγραψαν φλόγες στο εσωτερικό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό από πού προερχόταν το drone ούτε έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι οι Αρχές του Ντουμπάι κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε κοντά στο λιμάνι του Dubai Creek.

Σε νεότερη ενημέρωση κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 12 Μαρτίου, οι αρχές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και ότι δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα έντασης στην περιοχή, καθώς την ίδια ημέρα το Reuters μετέδωσε ότι ιρανικά πλήγματα έπληξαν και άλλους στόχους στον Κόλπο, αναφέροντας επίσης ότι οι αρχές του Ντουμπάι ανταποκρίθηκαν σε drone που έπεσε πάνω σε κτίριο κοντά στο Dubai Creek Harbour.

