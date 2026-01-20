Ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά τον διαγωνισμό για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω

Ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά τον διαγωνισμό για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
20 Ιαν. 2026 15:16
Pelop News

Τον διαγωνισμό για τους Σταθμούς Μετατροπής που θα κατασκευαστούν στα δύο άκρα της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) Κορίνθου-Κω και τον νέο Υποσταθμό GIS 150 kV που θα κατασκευαστεί στο Μαστιχάρι της Κω, προκηρύσσει ο ΑΔΜΗΕ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 809,1 εκατ. ευρώ και η ανάθεσή του θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Η διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης έχει οριστεί σε 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στην ηπειρωτική χώρα, ο σχεδιασμός του Διαχειριστή προβλέπει την εγκατάσταση του Σταθμού Μετατροπής στην περιοχή του Κόρφου Κορινθίας, κοντά στο νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κορίνθου ενώ στην Κω, στην περιοχή του Μαστιχαρίου, πλησίον του σημείου προσαιγιάλωσης των υποβρυχίων ηλεκτρικών καλωδίων.

Οι Σταθμοί Μετατροπής θα ενσωματώνουν τεχνολογία Μετατροπέα Πηγής Τάσης (Voltage Source Converter – VSC), αντίστοιχη με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, για τη μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές και το αντίστροφο, διασφαλίζοντας αξιόπιστη και αποδοτική μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο το μήκος της υποθαλάσσιας γραμμής.

Με την προκήρυξη των διαγωνισμών για τους Σταθμούς Μετατροπής και τον Υποσταθμό GIS καθώς και για το υποβρύχιο και χερσαίο καλωδιακό σύστημα, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, ο ΑΔΜΗΕ έχει πλέον δρομολογήσει την κατασκευή του συνόλου της δεύτερης νησιωτικής διασύνδεσης υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) που θα υλοποιήσει στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου-Κω αποτελεί το πρώτο σκέλος του ευρύτερου έργου της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων, καθώς μέσω αυτής ακολούθως θα διασυνδεθούν στην υψηλή τάση η Ρόδος και η Κάρπαθος μέσω καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV (HVAC).

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων θα προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη μειώνοντας το κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών, όπως έχει ήδη συμβεί στα νησιά που έχουν διασυνδεθεί από τον ΑΔΜΗΕ έως σήμερα.

 

