Ο Αν. Υπουργός Μεταφορών ετοιμάζει ενέργειες για Οδοντωτό: Πρωτοβουλίες ύψους 5 εκατ. ευρώ

Ως «Χριστουγεννιάτικο δώρο» χαρακτηρίζουν στους Δήμους Καλαβρύτων και Αιγιάλειας τις πρωτοβουλίες που δεσμεύθηκε να ανακοινώσει τις αμέσως επόμενες ημέρες για τον Οδοντωτό ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε χθες στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Ολα λέγονται» των Σωτήρη Παπανδρέου και Μαρίνας Ριζογιάννη, ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θα αφορούν την ομαλοποίηση των δρομολογίων του ιστορικού σιδηροδρόμου, αλλά και τις εργασίες σε συγκεκριμένα σημεία της γραμμής, καθώς και σε κτίρια-σταθμούς που τώρα εμφανίζουν σημάδια εγκατάλειψης, αναμένεται να φτάσουν τα 5 εκ. ευρώ.

«Η συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό πήγε πολύ καλά. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του ήταν πολύ ενημερωμένοι και μας άκουσαν» δήλωσε ο Θ. Παπαδόπουλος. «Του δώσαμε να καταλάβει ότι το τρένο για εμάς αποτελεί οξυγόνο και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Του αναφέραμε ότι τα δυο δρομολόγια δεν εξυπηρετούν και μας είπε ότι θα κάνει ο ίδιος άμεσα ενέργειες, μιλώντας με την εταιρεία για να μπει και τρίτο δρομολόγιο. Το επιχείρημα της μηχανικής βλάβης δεν μπορεί να σταθεί. Βλάβη μπορεί να πάθει οποτεδήποτε και στο αυτοκίνητό μας. Κάναμε μαζί το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα. Το τρένο είναι πεντακάθαρο, ολοκαίνουργιο, με καλούς μηχανοδηγούς κι ευγενικούς συνοδούς. Δεν ακούσαμε κανένα τρίξιμο. Μάλλον από κουταμάρα σταματήσαμε το τελευταίο δρομολόγιο. Δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα». Και ο Θ. Παπαδόπουλος πρόσθεσε με νόημα: «Ο αναπληρωτής υπουργός θα δώσει τη λύση. Με πίστωση από το υπουργείο θα φτιαχτεί όλο το κομμάτι που έχει καθοριστεί από το κράτος. Η αναβάθμιση μπορεί να φτάσει και τα 5 εκατ. ευρώ και θα αφορά στοές, τοιχώματα και τη συντήρηση της γραμμής και των παρατημένων κτιρίων του ΟΣΕ σε όλη τη διαδρομή. Εμείς το ξέρουμε καλά το τρένο. Το ίδιο και ο Δήμος Αιγιάλειας. Είχαμε πάρει κοινές αποφάσεις και παλιότερα. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να συνεργαστούμε με την εταιρεία και να προσφέρουμε συμπληρωματικές υπηρεσίες και ξενάγηση».

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» απευθύνθηκε και στον καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και μελετητή των αποκαταστάσεων -για λογαριασμό του ΟΣΕ- στη γραμμή του Οδοντωτού, Ιωάννη Κουκούβελα, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι εργασίες αφορούν το κομμάτι από τα 1,7χλμ. μέχρι το 5οχλμ., όταν το τρένο αρχίζει να μπαίνει στην κοιλάδα του Βουραϊκού. Ο Ιωάννης Κουκουβάλας, ο οποίος είχε παραδώσει τη σχετική μελέτη από το 2024, αναφέρθηκε, πάντως, στις πολλές δυσκολίες που έχουν προκύψει: «Είναι σημαντική η πρωτοβουλία του υπουργείου και η συνεργασία με τους δύο Δήμους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν είναι ο Οδοντωτός που υπήρχε παλιότερα. Υπάρχει επιβάρυνση. Παράγοντες είναι ο φόρτος κυκλοφορίας, τα πιο βαριά τρένα που αναπτύσσουν λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα, η πιο συχνή κυκλοφορία, αλλά και οι πυρκαγιές και η κλιματική κρίση συνολικά. Εχουμε να κάνουμε ένα πολυπαραμετρικό πρόβλημα».

