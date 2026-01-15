Ο Ανεστίδης επιμένει στις ύβρεις κατά του Μητσοτάκη, θέλει να πάει στη συνάντηση των αγροτοσυνδικαλιστών στο Μαξίμου

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης εμφανίστηκε αμετανόητος για το βίντεο στο οποίο ακούγεται να χρησιμοποιεί χυδαία φρασεολογία κατά του πρωθυπουργού, επιμένοντας στη στάση του και εξαπολύοντας επίθεση εναντίον όσων, όπως είπε, τον έχουν θέσει στο στόχαστρο.

Ο Κώστας Ανεστίδης βρίζει χυδαία τον Κυριάκο Μητσοτάκη on camera

Μιλώντας στο ONE, ο Ανεστίδης όχι μόνο δεν ανακάλεσε τις δηλώσεις του, αλλά απέδωσε τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών σε στοχευμένη ενέργεια εις βάρος του. Όπως ανέφερε, η δέσμευση έγινε στις 27 Δεκεμβρίου, με τον ίδιο να δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση.

«Ζω με δανεικά, δεν έχω πάρει ούτε τη σύνταξη της γυναίκας μου. Μου κλείδωσαν τους λογαριασμούς και μπήκα και στον Τειρεσία. Δεν μας έχουν δώσει ακόμη τη δικογραφία για την υπόθεση. Με έβαλαν στο στόχαστρο μάλλον επειδή φώναζα πολύ, έλεγα αλήθειες και τους κακοφάνηκε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις ύβρεις που εξαπέλυσε δημοσίως κατά του πρωθυπουργού, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να πάρει τίποτα πίσω. «Τι να κάνω; Ο καθένας με την προσωπικότητά του. Όταν αυτός μου κατέσχεσε τα πάντα, τι να κάνω; Να κάτσω με σταυρωμένα χέρια; Είναι άνω ποταμών αυτό που κάνουν» είπε, προσθέτοντας πως δεν έχει καταχραστεί ούτε «σπιθαμή γης» και ζήτησε να εξεταστεί άμεσα ο φάκελός του από τη Δικαιοσύνη. «Να τεκμηριώσουν αν υπάρχει θέμα εναντίον μου και να πληρώσω» συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της παρουσίας του στη συνάντηση αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς από το μπλόκο στα Μάλγαρα έχει οριστεί εκπρόσωπος, παρά το γεγονός ότι ελέγχεται για υπόθεση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος δήλωσε αποφασισμένος να παραστεί, αφήνοντας αιχμές για επιλεκτική αντιμετώπιση. «Εγώ θα πάω στη συνάντηση. Ελεγχόμενη είναι και η μισή Βουλή, ελεγχόμενος κι εγώ. Αν δεν με δεχτούν, θα δούμε τι θα κάνω» κατέληξε.

