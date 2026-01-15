Ο Κώστας Ανεστίδης βρίζει χυδαία τον Κυριάκο Μητσοτάκη on camera

Πρωτοφανείς υβριστικές εκφράσεις εξαπέλυσε προς τον πρωθυπουργό ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων. Την ώρα που δημοσιογράφοι τον είχαν πλησιάσει την περασμένη Τρίτη προκειμένου να κάνει δηλώσεις για την εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Ανεστίδης σχολίασε τα μικρόφωνα, μιλώντας για «ματσούκια» που «θα χώσει στον κ… του Μητσοτάκη και θα χοροπηδάει ο π…».

Μάλιστα, όταν κάποιος παρατήρησε ότι αυτά τα σχόλια θα μπορούσαν να «παίξουν», έδειξε προς τα γεννητικά του όργανα με τη χαρακτηριστική κίνηση, λέγοντας πως ό,τι ήταν να του κάνουν, το έκαναν. Ο Ανεστίδης, παρότι ελεγχόμενος από τον εισαγγελέα, είχε ορισθεί να εκπροσωπήσει το μπλόκο των Μαλγάρων στην επικείμενη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Ο ίδιος, μιλώντας απόψε στο One Channel είπε ότι «θα πάει, γιατί να μην πάει;», στη συνάντηση. Στο μεταξύ, όμως, είχε δημοσιοποιηθεί το βίντεο με τη χυδαία επίθεση που αλλάζει τα δεδομένα.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης και είχε προηγηθεί η συνάντηση συναδέλφων του αγροτοσυνδικαλιστή με τον πρωθυπουργό και είχαν γίνει οι ανακοινώσεις για τα επιπλέον μέτρα υπέρ του πρωτογενούς τομέα.

Μιλώντας στο One Channel, ο Ανεστίδης υποστήριξε ότι θα πάει στη συνάντηση στο Μαξίμου, έστω και ελεγχόμενος. «θα πάω. Ελεγχόμενοι μπορεί να είναι και η μισή βουλή», είπε ενώ στην ερώτηση αν πάει και δεν γίνει δεκτός τι θα κάνει είπε «θα δούμε. Θα κατέβω και θα το δούμε εκεί».

Ο Κώστας Ανεστίδης ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και για το λόγο αυτό έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του με εισαγγελική εντολή. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την απόφαση του εισαγγελέα Εφετών Δημήτρη Γκύζη, για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Κώστα Ανεστίδη, ο αγροτοσυνδικαλιστής κατέθετε τις αιτήσεις του για επιδότηση για τα χρόνια 2019 έως 2024 στο ΚΥΔ Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Για το 2019, δήλωσε ότι κατείχε 19 χωράφια, τα 15 ως ιδιοκτήτης και 4 νοικιασμένα. Για το έτος 2020, δήλωσε πάλι 19 χωράφια, τα 14 ιδιοκτησίας του, 1 ακτημονικό και 4 νοικιασμένα. Για το έτος 2021, ο Ανεστίδης δήλωσε 17 χωράφια για εκμετάλλευση, τα 14 ιδιοκτησίας του και 3 νοικιασμένα. Το ίδιο συνέβη και με την αίτηση για το 2022, ενώ, το 2023 δήλωσε 16 χωράφια, τα 14 ιδιοκτησίας του, 1 ακτημονικό και 1 ενοικιασμένο. Ακριβώς το ίδιο δήλωσε και για το 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εισαγγελία, από την έρευνα προέκυψε ότι είτε δεν έχει δηλωθεί αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) για τα νοικιασμένα χωράφια, είτε δεν βρέθηκε αντιστοιχία του φερόμενου ως ιδιοκτήτη με τους συγκεκριμένους αριθμούς ΑΤΑΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση του εισαγγελέα, προέκυψε ότι για το έτος 2019 έχουν καταχωρηθεί 6 χωράφια στην αίτηση του Ανεστίδη και λείπουν 6. Για το 2020, έχουν καταχωρηθεί 8 χωράφια και λείπουν 5. Για το 2021, έχουν καταχωρηθεί 6 χωράφια, ενώ, δεν έχουν καταχωρηθεί 4. Για το 2022, έχουν καταχωρηθεί 5 χωράφια και λείπουν 7, για το 2023 έχουν καταχωρηθεί 7 χωράφια και λείπουν 7, ενώ για το 2020 έχουν καταχωρηθεί 6 χωράφια και λείπουν άλλα 6.

Η περαιτέρω έρευνα της ΑΑΔΕ, έβγαλε για κάποιους από εκείνους που φέρονταν να νοικιάζουν χωράφια στον Ανεστίδη ότι δεν τα είχαν καταχωρήσει στην περιουσιακή τους κατάσταση, ενώ, για άλλα, δεν έχουν δηλωθεί αριθμοί ΑΤΑΚ και σε κάποιες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες που φέρονται να νοικιάζουν τα χωράφια τους στον Ανεστίδη δεν τα δηλώνουν στο Ε9.

Σε άλλες περιπτώσεις, δεν προκύπτει αντιστοιχία κτηματογράφησης και ιδιοκτησίας τόσο για τον ίδιο τον Ανεστίδη όσο και για εκείνους που του νοίκιαζαν χωράφια, πλην 5 περιπτώσεων. Μάλιστα, η έρευνα της ΑΑΔΕ διαπιστώνει ότι ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής δεν έλαβε συνολικά για τα έτη 2019 – 2024 το ποσό των 122.765,04 ευρώ αλλά μόνο για τις εκτάσεις για τις οποίες δεν διαπιστώθηκε αντιστοιχία κτηματογράφησης – ιδιοκτησίας.

Ακόμα, ο εισαγγελέας αναφέρει ότι για το 2025 ότι ο Ανεστίδης δήλωσε μέσω του ΚΥΔ «AGROLOGIC Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» 17 ρυζοχώραφα τα 15 ως ιδιοκτήτης και τα 2 νοικιασμένα τα οποία ταυτίζονται όλα, πλην ενός, με τα δηλωθέντα για τα έτη 2019 – 2024 για τα οποία δεν προκύπτει το καθεστώς ιδιοκτησίας με βάση τα κτηματολογικά δεδομένα.

