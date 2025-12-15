Ο άνθρωπος που όρμησε απέναντι στα όπλα: Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια δωρεές για τον ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ

Σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια έχουν συγκεντρωθεί σε δωρεές για τον 43χρονο Αχμέντ ελ Αχμέντ, τον άνδρα που αναδείχθηκε σε ήρωα κατά τη διάρκεια της πολύνεκρης επίθεσης με πυροβολισμούς στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ.

Ο Αχμέντ, πατέρας δύο παιδιών και ιδιοκτήτης μανάβικου, νοσηλεύεται με δύο τραύματα από σφαίρες στον ώμο, μετά την επέμβασή του το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025. Εκείνη την ώρα, πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ εναντίον περίπου χιλίων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στην παραλία για να γιορτάσουν τη Χανουκά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 άτομα, ανάμεσά τους ένα κορίτσι 10 ετών, και τραυματίζοντας άλλους 42.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν τη στιγμή που ο Αχμέντ ελ Αχμέντ πλησιάζει έναν από τους ενόπλους μέσα από χώρο στάθμευσης στην Campbell Parade, σκυφτός πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Όταν έφτασε σε απόσταση αναπνοής, όρμησε πάνω στον δράστη και κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο, αποτρέποντας, σύμφωνα με τις αρχές, ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν κινηθεί προς τον ένοπλο, είχε μιλήσει με τον ξάδελφό του, Τζοζέι Αλκαντζ, εκφράζοντας τον φόβο ότι ίσως δεν επιβιώσει. «Μου είπε: “Θα πεθάνω. Σε παρακαλώ, δες την οικογένειά μου και πες τους ότι σκοτώθηκα προσπαθώντας να σώσω ζωές”», δήλωσε ο Αλκαντζ έξω από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald.

#Australia: An extraordinary act of courage by Ahmed El Ahmad—a 43-year-old Muslim father of two—who put his own life at risk to save neighbors celebrating Hanukkah.

Wishing him a full and speedy recovery. Deeply inspired by his humanity.

https://t.co/S1Z3jrfJdr — Raza Ahmad Rumi (@Razarumi) December 14, 2025

Οι δύο άνδρες βρίσκονταν κοντά στον χώρο των εκδηλώσεων για τη Χανουκά και είχαν απομακρυνθεί για να πάρουν καφέ, όταν μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Στο βίντεο φαίνεται ο 50χρονος δράστης να υποχωρεί, ενώ ο Αχμέντ κρατά το όπλο και το τοποθετεί σε δέντρο. Την ίδια στιγμή, δεύτερος πολίτης επιχειρεί να απομακρύνει τον ένοπλο, πετώντας του αντικείμενο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του δεύτερου ενόπλου, του 24χρονου γιου του δράστη, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινή πεζογέφυρα κρατώντας όπλο. Πιστεύεται ότι τα δικά του πυρά ήταν εκείνα που τραυμάτισαν τον 43χρονο ήρωα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ ο πατέρας του πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία στο σημείο.

Η γενναία πράξη του Αχμέντ ελ Αχμέντ προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από όλο τον κόσμο. Δημιουργήθηκε καμπάνια στο GoFundMe, μέσω της οποίας έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια από περισσότερες από 5.000 δωρεές. Ανάμεσα στους δωρητές βρίσκεται και ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν, που προσέφερε 100.000 δολάρια.

Ο Αχμέντ παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ η πράξη του έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως καθοριστική για τη σωτηρία δεκάδων ανθρώπων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον χαρακτήρισε «έναν πάρα πολύ γενναίο άνθρωπο» που έσωσε πολλές ζωές.

