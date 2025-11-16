Ο ΑΟ Αιγιαλέων καθάρισε και τον Νηρέα και έκανε το 5Χ5

16 Νοέ. 2025 9:49
Pelop News

Ασταμάτητη η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων η οποία νίκησε εντός έδρας με 3-1 (25-21, 16-25, 25-21, 25-23) σετ τον Νηρέα για την 5η αγωνιστική της Α 2Εθνικής και έκανε το 5 στα 5 με αποτέλεσμα να παραμένει στη κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Αιγίου έχει χάσει μόλις τρία σετ σε τις 5 πρώτες αγωνιστικές και αυτό δείχνει πολλά για την ποιότητά που έχει.

Στα του χθεσινού αγώνα, η ομάδα του Λιβαιθνού πήρε το πρώτο σετ, ο Νηρέας αντέδρασε και ισοφάρισε σε 1-1, όμως ο ΑΟ Αιγιαλέων με πολύ καλή υποδοχή και σωστές επιλογές στην επίθεση, πήρε τα δυο επόμενα σετ και έφτασε στη νίκη.

