Ο ΑΟ Αιγιαλέων πέρασε με «τρίποντο» από τη Νίκαια και έκανε το 2Χ2

Εξαιρετική είναι η εκκίνηση στο φετινό πρωτάθλημα για τη ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλεών η οποία πέρασε σαν σίφουνας από τη Νίκαια, καθώς επικράτησε με 3-1 (18- 25, 17- 25, 31- 29, 19-25) σετ, του Ιωνικού για την 2η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και έκανε το 2ΧΖ2.

Η ομάδα του Λιβαθηνού, με «όπλα» την καλή υποδοχή, αλλά και το σερβίς επέβαλλε τον ρυθμό της και πήρε εύκολα τα δυο πρώτα σετ.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και μετά από μεγάλη μάχη πήραν το τρίτο σετ μειώνοντας σε 2-1.

Παρολυτά η ομάδα του Αιγίου ανέβασε «στροφές», έχοντας όλους τους παίκτες σε σπουδαία μέρα και κέρδισε εύκολα το σετ με αποτέλεσμα να φτάσει στην «καθαρή» νίκη με 3-1.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός) : Βασιλάκος, Πατρινός, Φ. Δασκαλόπουλος, Ντόντης, Κοντογεωργόπουλος, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Κουτρουπάνος ως λίμπερο, Σαλαβασίδης, Λαμπρόπουλος, Λουτσόπουλος ).

