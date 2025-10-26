Ο ΑΟ Αιγιαλέων πέρασε με «τρίποντο» από τη Νίκαια και έκανε το 2Χ2

Ο ΑΟ Αιγιαλέων πέρασε με «τρίποντο» από τη Νίκαια και έκανε το 2Χ2
26 Οκτ. 2025 13:34
Pelop News

Εξαιρετική είναι η εκκίνηση στο φετινό πρωτάθλημα για τη ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλεών η οποία πέρασε σαν σίφουνας από τη Νίκαια, καθώς επικράτησε με 3-1 (18- 25, 17- 25, 31- 29, 19-25) σετ, του Ιωνικού για την 2η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και έκανε το 2ΧΖ2.

Η ομάδα του Λιβαθηνού, με «όπλα» την καλή υποδοχή, αλλά και το σερβίς επέβαλλε τον ρυθμό της και πήρε εύκολα τα δυο πρώτα σετ.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και μετά από μεγάλη μάχη πήραν το  τρίτο σετ μειώνοντας σε 2-1.

Παρολυτά η ομάδα του Αιγίου ανέβασε «στροφές», έχοντας όλους τους παίκτες σε σπουδαία μέρα και κέρδισε εύκολα το σετ με αποτέλεσμα να φτάσει στην «καθαρή» νίκη με 3-1.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ  (Λιβαθηνός) : Βασιλάκος, Πατρινός, Φ. Δασκαλόπουλος, Ντόντης, Κοντογεωργόπουλος, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Κουτρουπάνος ως λίμπερο, Σαλαβασίδης, Λαμπρόπουλος, Λουτσόπουλος ).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετείχε στο «Pink the city» ΦΩΤΟ
16:30 Αγρίνιο: Βγήκε «οφ» ο αξονικός στο Νοσοκομείο
16:23 ΕΟ Ιτέας-Αντιρρίου: Ενας 21χρονος νεκρός και ένας 37χρονος σοβαρά τραυματισμένος
16:20 Οικογενειακή» βραδιά για την ΑΕ Ροϊτίκων
16:13 Καλαμπάκα: Στη σκιά των βράχων
16:04 Στη Ναύπακτο ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
15:59 Δείτε τι έφαγε για μεσημέρι ο Φωκίων Ζαϊμης!
15:54 Αμφιλοχία: Πέθανε πολύ γνωστή πολιτικός μηχανικός…
15:44 Rising Stars: Ο Προμηθέας έχασε από τον Παναθηναϊκό
15:38 Μέτρα από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την έξαρση της ευλογιάς προβάτων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:30 Ελευθεριάδης: «Πετύχαμε μεγάλη νίκη»
15:21 Εγκαίνια πρόσοψης Πεντάγωνου: Οργιο φημών για το αν θα παραστούν Καραμανλής, Σαμαράς
15:10 Ρωσία: «Λάθος να λέμε για ακύρωση της συνάντηση Πούτιν-Τραμπ»
15:00 Η μπηχτή Νετανιάχου για τις διεθνείς δυνάμεις και το Ισραήλ
14:51 ΠΑΣΟΚ: «Ο πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον “ήρωα της διαφάνειας”»
14:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολύ σκληρή δήλωση Βελόπουλου για Μητσοτάκη
14:36 Βραζιλία: Δολοφόνησαν εν ψυχρώ 18χρονο Έλληνα
14:23 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας: Και ο Σταύρος Γεράνιος με Αντώνη Κουνάβη
14:11 Ρωσία: Φόβος και τρόμος η «φτερωτή καταιγίδα», το νέο υπερόπλο
14:00 Πάτρα: Τα παιδιά έστειλαν μήνυμα, εκδήλωση για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ