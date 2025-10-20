O ΑΟ Αιγιαλέων πήρε το ντέρμπι στην Α2 Εθνική, τι δήλωσαν οι δύο προπονητές

O ΑΟ Αιγιαλέων πήρε το ντέρμπι στην Α2 Εθνική, τι δήλωσαν οι δύο προπονητές
20 Οκτ. 2025 22:11
Pelop News

Ο ΑΟ Αιγιαλέων ήταν αυτός που χαμογέλασε στην πρεμιέρα της Α2 Εθνικής, καθώς νίκησε εντός έδρας, με  3-1 (25-15, 23-25, 25-16, 25-19) σετ τον Ερμή, στο ντέρμπι της πρεμιέρας και μπήκε με το «δεξί» στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Αιγίου προηγήθηκε με 1-0 σετ, ο Ερμής πήρε το 2ο σετ και ισοφάρισε σε 1-1, όμως οι παίκτες του Λιβαθηνού ανέβασαν την απόδοση τους και πήραν τα δυο επόμενά σετ φτάνοντας στη νίκη.

Μετά το τέλος, ο Γιάννης Λιβαθηνός, είπε: «Κάναμε καλό παιχνίδι, είμαι ικανοποιημένος για παιχνίδι της πρεμιέρας και πήραμε τους τρεις βαθμούς»

Από την πλευρά του Ερμή, ο Γιώργος Χριστόπουλος, τόνισε: «Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, ο πασαδόρος μας είναι μόλις μια εβδομάδα στην προετοιμασία και χρειαζόμαστε ακόμα χρόνο για να δεθούμε. Ο ΑΟ Αιγιαλέων ήταν καλύτερος και πήρε άξια τη νίκη».

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Βασιλάκος, Πατρινός, Φ. Δασκαλόπουλος, Ντόντης, Μαρουλάς,  Κοντογεωργόπουλος λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Ηλιόπουλος, Λαμπρόπουλος, Λουτσόπουλος, Σαλαβασίδης).

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Βατυλιώτης, Εκμετζόγλου, Δρακόπουλος, Κανελλόπουλος, Τσχιλιάς, Κούγιας, λίμπερο ο Καραγιώργος (Γεωργακόπουλος, Μπακούλιας, Ρέππας, Τραχάνης).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:28 Ποινή 10 μήνες φυλάκισης και 2.365 ευρώ πρόστιμο σε οδηγό για τρεις παραβάσεις!
22:14 ΕΑΠ και ΑΕ Ροϊτίκων έκαναν τη δουλειά με ΣΕΦΑ, Ολυμπιάδα, τι συνέβη στην 3η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:11 O ΑΟ Αιγιαλέων πήρε το ντέρμπι στην Α2 Εθνική, τι δήλωσαν οι δύο προπονητές
22:00 Τραμπ: «Συνάψαμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, θα πρέπει να καθίσουν φρόνιμα και εάν αυτό δεν συμβεί, θα τους εξαλείψουμε»
21:51 «Μας λέτε για “γνωστούς-άγνωστους”, χρόνια τώρα, καλλιεργώντας θεωρίες συνωμοσίας»
21:40 Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε άνδρας για τρομοκρατία
21:31 Σοκ στην Αγγλία, νεκρός ο 21χρονος γιος του παλαίμαχου διεθνή άσου Στιούαρτ Πιρς ΒΙΝΤΕΟ
21:21 Φονική κακοκαιρία στο Μεξικό, 76 οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις
21:10 Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
21:00 Ο καθηγητής του London Business Scholl Ηλίας Παπαϊωάννου στην «Π»: «Η ανισότητα γέννησε τον λαϊκισμό»
20:56 Α’ Κατηγορία: Δεύτερη νίκη για τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου
20:41 Σταυράκη: Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν, ασκώ ιδιαίτερη επιρροή πάνω τους, αναπτύσσω σχέση εμπιστοσύνης,
20:33 Ο Τραμπ για Πούτιν και Ζελένσκι: «Μισούν ο ένας τον άλλο, αλλά θα βρούμε λύση»
20:23 «Είδα τον θείο μου πεσμένο στο πάτωμα, νεκρό», αποκαλυπτική μαρτυρία και νέα δεδομένα στην υπόθεση
20:09 «Ροζ Πάνθηρες»: Είναι πίσω από την κλοπή του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου;
20:00 Πάνε στον Υπουργό για τον Οδοντωτό – «Επανάσταση» Δημάρχων και φορέων για το τρενάκι
19:53 Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ προβάδισμα 16,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ και ο Μητσοτάκης 9 έναντι του Τσίπρα
19:43 Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις άνδρες για τη ληστεία στην Αμαλιάδα
19:35 Ο καιρός (22/10/2024) συνεχίζει να αγριεύει: Έρχονται βροχές και καταιγίδες!
19:25 Πριν τη φυλακή ο Σαρκοζί πήγε στον Μακρόν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ