O ΑΟ Αιγιαλέων πήρε το ντέρμπι στην Α2 Εθνική, τι δήλωσαν οι δύο προπονητές

Ο ΑΟ Αιγιαλέων ήταν αυτός που χαμογέλασε στην πρεμιέρα της Α2 Εθνικής, καθώς νίκησε εντός έδρας, με 3-1 (25-15, 23-25, 25-16, 25-19) σετ τον Ερμή, στο ντέρμπι της πρεμιέρας και μπήκε με το «δεξί» στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Αιγίου προηγήθηκε με 1-0 σετ, ο Ερμής πήρε το 2ο σετ και ισοφάρισε σε 1-1, όμως οι παίκτες του Λιβαθηνού ανέβασαν την απόδοση τους και πήραν τα δυο επόμενά σετ φτάνοντας στη νίκη.

Μετά το τέλος, ο Γιάννης Λιβαθηνός, είπε: «Κάναμε καλό παιχνίδι, είμαι ικανοποιημένος για παιχνίδι της πρεμιέρας και πήραμε τους τρεις βαθμούς»

Από την πλευρά του Ερμή, ο Γιώργος Χριστόπουλος, τόνισε: «Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, ο πασαδόρος μας είναι μόλις μια εβδομάδα στην προετοιμασία και χρειαζόμαστε ακόμα χρόνο για να δεθούμε. Ο ΑΟ Αιγιαλέων ήταν καλύτερος και πήρε άξια τη νίκη».

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Βασιλάκος, Πατρινός, Φ. Δασκαλόπουλος, Ντόντης, Μαρουλάς, Κοντογεωργόπουλος λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Ηλιόπουλος, Λαμπρόπουλος, Λουτσόπουλος, Σαλαβασίδης).

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Βατυλιώτης, Εκμετζόγλου, Δρακόπουλος, Κανελλόπουλος, Τσχιλιάς, Κούγιας, λίμπερο ο Καραγιώργος (Γεωργακόπουλος, Μπακούλιας, Ρέππας, Τραχάνης).

