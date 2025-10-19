Ο ΑΟ Αιγιαλέων πήρε το ντέρμπι της πρεμιέρας

Ο ΑΟ Αιγιαλέων ήταν καλύτερος και νίκησε με 3-1 (25-15, 23-25, 25-16, 25-19) σετ τοβν Ερμη στο ντέρμπι της πρεμιέρας στην Α2 Εθνική βόλεϊ και έτσι μπήκε με το «δεξί» στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Αιγίου προηγήθηκε με 1-0 σετ, ο Ερμης πήρε το 2ο σετ και ισοφάρισε σε 1-1, όμως οι παίκτες του Λιβαθηνού ανέβασαν την απόδοση τους και πήραν τα δυο επόμενά σετ φτάνοντας στη νίκη.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Βατυλιώτης, Εκμετζόγλου, Δρακόπουλος, Κανελλόπουλος, Τσχιλιάς, Κούγιας, λίμπερο ο Καραγιώργος (Γεωργακόπουλος, Μπακούλιας, Ρέππας, Τραχάνης).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



