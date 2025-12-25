Ο απλός διατροφικός σύμμαχος για την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με κορυφαίο ογκολόγο

Ο καθηγητής Ογκολογίας Justin Stebbing εξηγεί ποια ποσότητα γιαουρτιού μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη του καρκίνου του εντέρου και ποια είδη αξίζει να προτιμάμε.

Ένα ιδιαίτερα δημοφιλές τρόφιμο της καθημερινής διατροφής προτείνει να εντάξουμε στο πιάτο μας ο κορυφαίος ογκολόγος καθηγητής Justin Stebbing, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την εντερική υγεία και την πρόληψη σοβαρών παθήσεων. Ο λόγος για το γιαούρτι, ένα γαλακτοκομικό προϊόν που, πέρα από τη γεύση και τη θρεπτική του αξία, φαίνεται να λειτουργεί και ως αντικαρκινικός σύμμαχος.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η τακτική κατανάλωση γιαουρτιού, χάρη στα ωφέλιμα βακτήρια που περιέχει, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου του εντέρου έως και 20%.

Πόσο γιαούρτι είναι αρκετό την ημέρα

Όπως επισημαίνει ο Justin Stebbing, μία μερίδα γιαουρτιού ημερησίως αρκεί για να προσφέρει στο έπακρο τα ευεργετικά του συστατικά. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν έχουν όλα τα γιαούρτια την ίδια διατροφική και προστατευτική αξία.

«Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση γιαουρτιού μπορεί να έχει προστατευτική επίδραση έναντι επιθετικών μορφών καρκίνου του εντέρου», αναφέρει, τονίζοντας ότι η ποιότητα του προϊόντος παίζει καθοριστικό ρόλο.

Ποια γιαούρτια να προτιμάτε

Ο καθηγητής Stebbing συνιστά να επιλέγονται:

απλά, μη ζαχαρούχα γιαούρτια

προϊόντα που παράγονται από ζωντανές καλλιέργειες

γιαούρτια πλήρη σε λιπαρά, τα οποία συχνά περιέχουν περισσότερες πρωτεΐνες και λιγότερα πρόσθετα

«Διαφορετικές διαδικασίες ζύμωσης οδηγούν σε διαφορετικά επίπεδα ωφέλιμων βακτηρίων», εξηγεί, υπογραμμίζοντας τη σημασία των προβιοτικών για την υγεία του εντέρου.

Τι έδειξαν οι μελέτες

Βάσει πολυετούς μελέτης, άτομα που κατανάλωναν τουλάχιστον δύο μερίδες γιαούρτι την εβδομάδα επί τρεις δεκαετίες εμφάνισαν 20% μικρότερη πιθανότητα να νοσήσουν από συγκεκριμένο τύπο καρκίνου του εντέρου.

Η προστατευτική δράση αποδίδεται κυρίως στα bifidobacterium, ευεργετικά βακτήρια του εντέρου που:

συμβάλλουν στην πέψη των φυτικών ινών

ενισχύουν το ανοσοποιητικό

περιορίζουν τις λοιμώξεις και τη φλεγμονή

Παρότι τα bifidobacterium εντοπίζονται και σε ορισμένους όγκους του εντέρου, οι επιστήμονες δεν τα θεωρούν αιτία της νόσου.

Ο ρόλος της φλεγμονής και του ασβεστίου

Επιπλέον, το γιαούρτι φαίνεται να έχει αντιφλεγμονώδη δράση στην εντερική επένδυση, μειώνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο καρκινογένεσης. Μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 130.000 άτομα, επιβεβαίωσε τη συσχέτιση γαλακτοκομικών προϊόντων και προστασίας από τον καρκίνο του εντέρου.

Αντίστοιχα, βρετανική έρευνα έδειξε ότι η αύξηση της ημερήσιας κατανάλωσης γάλακτος κατά ένα ποτήρι την ημέρα μπορεί να προσφέρει παρόμοια οφέλη, χάρη στο ασβέστιο και τα ωφέλιμα εντερικά βακτήρια.

Ένας κίνδυνος που μπορεί να προληφθεί

Σύμφωνα με την Cancer Research UK, έως και 54% των περιπτώσεων καρκίνου του εντέρου θα μπορούσαν να προληφθούν με έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Οι συστάσεις του καθηγητή Stebbing αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των περιστατικών σε άτομα κάτω των 50 ετών, ακόμη και σε ανθρώπους με καλή φυσική κατάσταση.

Η προσθήκη του γιαουρτιού στη διατροφή δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά –όπως επισημαίνουν οι ειδικοί– μπορεί να αποτελέσει ένα απλό και προσιτό βήμα προς την ενίσχυση της εντερικής υγείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



