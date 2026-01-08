Ο Απόλλων Πατρών στην Παιδιατρική Κλινική Ρίου

Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών συνεχίζει να πορεύεται ως ένας ενωμένος οργανισμός, με ενωμένα τμήματα και κοινές αξίες

08 Ιαν. 2026 12:33
Pelop News

Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτης αλληλεγγύης, ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών πραγματοποίησε επίσκεψη στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης, αγάπης και αισιοδοξίας.

Τον Σύλλογο εκπροσώπησε αντιπροσωπεία αποτελούμενη από αθλήτριες του γυναικείου τμήματος μπάσκετ, του γυναικείου τμήματος βόλεϊ, αθλητή της ανδρικής ομάδας μπάσκετ, τον κ. Βάιο Γεωργόπουλο, προπονητή των τμημάτων βόλεϊ του Συλλόγου, καθώς και την υπεύθυνη μάρκετινγκ κα. Ορλώφ. Η αποστολή προσέφερε δώρα, παιχνίδια, επιτραπέζια και βιβλία, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά την εορταστική περίοδο από όλα τα παιδιά του Οργανισμού και παραδόθηκαν στο playroom της κλινικής, με στόχο να χαρίσουν χαμόγελα και στιγμές χαράς στους μικρούς νοσηλευόμενους.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ιστός», μέσω του οποίου ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών επιδιώκει να ανταποδίδει στην κοινωνία τη στήριξη που λαμβάνει, μέσα από ουσιαστικές δράσεις με ανθρώπινο πρόσημο και πραγματικό αντίκτυπο.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους ανθρώπους της Παιδιατρικής Κλινικής για τη θερμή υποδοχή, τη συνεργασία και το σπουδαίο έργο που επιτελούν καθημερινά. Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον Διευθυντή της Κλινικής Καθηγητή κ. Δημητρίου Γαβριήλ, τον Καθηγητή Παιδοχειρουργικής κ. Σινωπίδη Ξενοφώντα, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παιδιατρικής κ. Φούζα Σωτήρη, την Προϊσταμένη της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής κα. Βασιλική Κουβαρά, την Προϊσταμένη της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής κα. Ελένη Βίνη την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής κα. Κανελλοπούλου Αγγελική, για τη φιλοξενία και την ανοιχτή αγκαλιά με την οποία υποδέχθηκαν την αντιπροσωπεία του Απόλλωνα.

Ο Απόλλων Πατρών στην Παιδιατρική Κλινική ΡίουΚατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Σωτήρης Φούζας είχε ολιγόλεπτη συνομιλία με την αντιπροσωπεία του Συλλόγου, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Όλο αυτό που βλέπετε εδώ δημιουργήθηκε και εξοπλίστηκε με αγάπη και προσφορά επισκεπτών όπως εσείς. Εύχομαι να μην έχει χρειαστεί και να μη χρειαστεί ποτέ κανείς ή καμία από εσάς να βρεθεί σε αυτόν τον χώρο. Συγχαρητήρια σε όλους και όλες που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημαντική προσφορά σας και σας ευχόμαστε υγεία, μια καλή χρονιά και πολλές επιτυχίες».

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται και στους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν και εκπροσώπησαν επάξια τον Σύλλογο, αποδεικνύοντας ότι οι αξίες του Α.Σ. Απόλλων Πατρών εκφράζονται έμπρακτα τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Τον Σύλλογο εκπροσώπησαν οι: Βάιος Γεωργόπουλος (προπονητής τμημάτων βόλεϊ), Λευτέρης Παγώνης (αθλητής μπάσκετ), Μαρίσα και Δήμητρα Φασουλή (αθλήτριες μπάσκετ γυναικών), Σπυριδούλα ΒασιλακοπούλουΕλπίδα ΠέτταΤόνια Ακαρέπη και Νάσια Σκούρα (αθλήτριες βόλεϊ γυναικών).

Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών συνεχίζει να πορεύεται ως ένας ενωμένος οργανισμός, με ενωμένα τμήματα και κοινές αξίες, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική δύναμη του αθλητισμού βρίσκεται στην προσφορά, την κοινωνική ευαισθησία και την ενότητα.

