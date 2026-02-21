Ο Απόλλων υποδέχεται τον Ηλυσιακό και θέλει πάση θυσία νίκη

21 Φεβ. 2026 12:40
Pelop News

Η ώρα για να ξεκινήσει την αντεπίθεση του στον βαθμολογικό πίνακα έφτασε για την ομάδα του Απόλλωνα η οποία σήμερα το μεσημέρι (15.00) υποδέχεται τον Ηλυσιακό, για την 20η αγωνιστική της Natioanl league 1, με  μοναδικό στόχο τη νίκη.

Η πατρινή ομάδα μετρά τρεις συνεχόμενες ήττες που την έχουν φέρει πολύ πίσω στην προσπάθεια της να μπει στα play-offs, όμως ακόμα έχει ελπίδες.

Οι μελανολευκοι με «όπλο» την έδρα, αλλά και το γεγονός οτι λιγόστεψαν οι απουσίες, καθώς επέστρεψε ο Σταμάτης και έχει μπει σε κανονικούς ρυθμούς ο Ανεστης με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερες επιλογές στο πάγκο για τον τεχνικό Ντίνο Καλαμπάκο.

Βεβαία, είναι εκτός μάχης οι τραυματίες Κιέρ και Αθανασόπουλος, όμως ο Απόλλωνας είναι αποφασισμένος να τα δώσει όλα για να πάρει το δίποντο.
Από την άλλη και ο Ηλυσιακός θέλει να πάρει τη νίκη για να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, όποτε χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
Η διοίκηση έχει απευθύνει πρόσκληση στους φίλαθλους να δώσουν δυναμικό πάρων και να στηρίξουν την ομάδα, άλλωστε ο αγώνας γίνεται νωρίτερα ώστε άπαντες να έρθουν στην Περιβόλα και στη συνέχει να απολαύσουν τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.
Θυμίζουμε οτι γενική είσοδος είναι στα 10€, με έκπτωση 50% επί του εισιτηρίου οι ηλικίες 12-17 ετών, ενώ οι αθλητές και οι αθλήτριες όλων των τμημάτων του Συλλόγου εισέρχονται δωρεάν. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του Συλλόγου (apollonpatras.gr/tickets) και από τα γραφεία του Απόλλωνα.

