O Απόλλωνας προηγείται στο ημίχρονο του Εσπερου

Πατώντας «γκάζι» στο β΄ δεκάλεπτο, η ομάδα του Απόλλωνα προηγείται με 52-45 στο ημίχρονο του Εσπέρου Λαμίας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της National League 1, στο πρώτο παιχνίδι του 2026.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στα πρώτα λεπτά, καθώς οι φιλοξενούμενοι ήταν πολύ καλοί στην επίθεση, όμως μετά το 15΄ (37-35) οι παίκτες του Τζαμάκου ανέβασαν «στροφές».

Με τον Κιερ, τον Μανάκα και τον Κώττα να κάνει καλή δουλειά προηγήθηκε με 45-37, όμως ο Έσπερος Λαμίας μείωσε σε 46-42 με το ημίχρονο να τελειώνει στο 52-45.

Τα 10λεπτα: 25-25, 52-45.

