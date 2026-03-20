Ο Αττίκ επιστρέφει στην Πάτρα: Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μια Ζωή Χειροκροτήματα» στο Επίκεντρο

Έπειτα από μια πολυετή και επιτυχημένη διαδρομή, η αγαπημένη μουσικοθεατρική παράσταση «Αττίκ, Μια Ζωή Χειροκροτήματα» έρχεται στην Πάτρα, με τον Αλέξανδρο Λιακόπουλο να την παρουσιάζει για 17η συνεχόμενη χρονιά. Το έργο του Άγγελου Ανδρεόπουλου φιλοξενείται στο θέατρο Επίκεντρο την Τετάρτη 1 Απριλίου, μεταφέροντας τους θεατές στον ιδιαίτερο, τρυφερό και βαθιά συγκινητικό κόσμο ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.

Πρόκειται για μια παράσταση αφιερωμένη στον Αττίκ, έναν καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική και στην πολιτιστική ζωή της χώρας, με τραγούδια και στίχους που άντεξαν στον χρόνο και συνεχίζουν να αγγίζουν το κοινό μέχρι σήμερα.

Η αφήγηση ξετυλίγεται μέσα από τραγούδια, μνήμες και θεατρικές σκηνές, με αφορμή μια εξομολόγηση προς τον σκηνοθέτη Γιώργο Τζαβέλα, στη διάρκεια της προετοιμασίας της πρώτης του ταινίας. Μέσα από αυτή τη διαδρομή φωτίζονται κομβικές στιγμές από τη ζωή και την πορεία του Αττίκ, με κεντρικό άξονα τη θρυλική «Μάντρα του Αττίκ», το καλλιτεχνικό στέκι που δημιούργησε στην Αθήνα και που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την πνευματική και καλλιτεχνική ζωή της εποχής.

Σε εκείνον τον χώρο γεννήθηκαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές και συγκινητικές μελωδίες του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, ενώ παράλληλα αποτυπώθηκαν και οι προσωπικές του αναζητήσεις, οι ευαισθησίες και οι εσωτερικές του διακυμάνσεις.

Η παράσταση αναδεικνύει και την πιο προσωπική πλευρά του δημιουργού, μέσα από τις σχέσεις που διαμόρφωσαν τη ζωή και την έμπνευσή του. Στο προσκήνιο έρχονται η δεμένη σχέση με τη μητέρα του, Εριθέλγη, αλλά και οι τρεις γυναίκες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην καρδιά του: η Μαρί Ελέν, η Μαρίκα και η Σούρα. Οι δεσμοί αυτοί, με όλο το συναίσθημα, τη νοσταλγία και τις αναμνήσεις που κουβαλούσαν, περνούν μέσα στο έργο ως κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει επί σκηνής αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη, όπως «Τα γιούλια και οι βιόλες», «Ζητάτε να σας πω» και άλλες εμβληματικές δημιουργίες που σφράγισαν μια ολόκληρη μουσική εποχή.

Με ζωντανή μουσική, θεατρική αφήγηση και ατμόσφαιρα που παραπέμπει στη γοητεία της παλιάς Αθήνας, η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο τη διαδρομή ενός ξεχωριστού δημιουργού, αλλά και τη διαχρονική δύναμη του τραγουδιού να συγκινεί, να θυμίζει και να ενώνει.

Το «Αττίκ, Μια Ζωή Χειροκροτήματα» λειτουργεί έτσι όχι μόνο ως φόρος τιμής στον ίδιο τον καλλιτέχνη, αλλά και ως μια σκηνική αναβίωση ενός κόσμου όπου η μουσική, το θέατρο και το συναίσθημα συνυπήρχαν με έναν τρόπο μοναδικό.

Το κείμενο υπογράφει ο Άγγελος Ανδρεόπουλος, ενώ τη σκηνοθεσία έχει ο Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Τα κοστούμια είναι της Νόρας Πόντι, την κινησιολογία υπογράφει η Μαρία Αγγέλου, ενώ τους φωτισμούς επιμελείται επίσης ο Αλέξανδρος Λιακόπουλος.

Στη διανομή συμμετέχουν οι Δημήτρης Κίκλης στον ρόλο του Αττίκ, Βασιλική Σούτη ως Μαρί Ελέν, Ιωάννα Μαρμάρου ως Μαρίκα, Δανάη Καλοπήτα ως Σούρα, Νικόλας Ζήσου ως Γιώργος Τζαβέλας και Αννίτα Μαυρομιχάλη ως Εριθέλγη.

Οι παραστάσεις θα δοθούν την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, στις 19:00 και στις 21:15. Η διάρκειά τους είναι 100 λεπτά, ενώ η τιμή του εισιτηρίου διαμορφώνεται στα 18 ευρώ και στα 15 ευρώ για φοιτητές και ΑμεΑ.

