Ο Μπεν Στίλερ κατηγορεί τον Τραμπ για προπαγανδιστικό βίντεο: «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία»

06 Μαρ. 2026 22:56
O γνωστός Αμερικανός κωμικός Μπεν Στίλερ εξέφρασε την αντίθεσή του με την πολεμική -και πολιτική- προπαγάνδα του Λευκού Οίκου, ζητώντας δημόσια να αφαιρεθεί απόσπασμα της ταινίας «Τροπική Καταιγίδα» από βίντεο της αμερικανικής κυβέρνησης με «κολάζ» από γνωστές κινηματογραφικές επιτυχίες, το οποίο… διατυμπανίζει την απόδοση δικαιοσύνης με τον «αμερικανικό» τρόπο.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο ηθοποιός κάλεσε τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει από το μονταρισμένο υλικό, το ολίγων δευτερολέπτων απόσπασμα της ταινίας «Τροπική Καταιγίδα» (σ.σ. πρόκειται για τον περίφημο χορό του αγνώριστου, για τις ανάγκες του φιλμ, Τομ Κρουζ), λέγοντας ότι οι παραγωγοί της ταινίας (μεταξύ των οποίων και ο ίδιος, ο οποίος επίσης έχει έναν χαρακτηριστικό ρόλο στο φιλμ) δεν έδωσαν την άδειά τους και δεν θέλουν να αποτελέσουν μέρος της προπαγανδιστικής μηχανής του Ντόναλντ Τραμπ. «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία» γράφει χαρακτηριστικά ο Στίλερ στην ανάρτησή του.

Η λεζάντα στην ανάρτηση του Λευκού Οίκου είναι η φράση «Justice the American way» («Δικαιοσύνη με τον αμερικανικό τρόπο»), ενώ το βίντεο περιλαμβάνει σκηνές από γνωστές χολιγουντιανές ταινίες, όπως «Braveheart», «Top Gun», «Superman», «Transformers», «Iron Man 2» και «Star Wars: The Last Jedi», «Tropic Thunder», αλλά και οι σειρές «Breaking Bad» και «Better Call Saul».

Οι επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις χρήσης κινηματογραφικών και μουσικών αποσπασμάτων χωρίς άδεια έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από καλλιτέχνες και δημιουργούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το υλικό τους αξιοποιείται για πολιτικούς σκοπούς, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Το βίντεο ξεκινά με μια σκηνή από την ταινία «Iron Man 2», με τον χαρακτήρα του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Τόνι Σταρκ, να είναι ο πρώτος από μια σειρά από υπερήρωες που παρελαύνουν στην οθόνη. «Ξύπνα, ο μπαμπάς έρχεται σπίτι» λέει, καθώς χτυπάει τα χέρια του, για να ενεργοποιήσει τον υπολογιστή.

Ακολουθούν ο Ράσελ Κρόου στον «Μονομάχο» και ο Μελ Γκίμπσον στο «Braveheart», αναπαράγοντας τη μάχη ενάντια στο κακό, ενώ στη συνέχεια στο βίντεο «μπερδεύονται» και άλλες σκηνές διάσημων ταινιών με εικόνες από τα στρατιωτικά χτυπήματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν -ακόμα και με τον ίδιο τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.


Στο τέλος, μια φωνή ακούγεται να λέει «τέλεια νίκη», όπως στη σειρά βιντεοπαιχνιδιών και ταινιών δράσης «Mortal Kombat», πάνω από τη λεζάντα «Ο Λευκός Οίκος».

Η αντίδραση, πάντως, του Μπεν Στίλερ, αν και απέσπασε πολλά θετικά σχόλια στο Χ, δεν… άρεσε σε όλους. Όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, πολλοί έσπευσαν να του θυμίσουν την κοινή του φωτογραφία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το 2002, όταν ο δημοφιλής ηθοποιός είχε επισκεφθεί το Κίεβο, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του στον αγώνα των Ουκρανών.

