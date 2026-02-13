Ο Μπόλντγουιν ξέρανε τους «πράσινους» με buzzer beater

O Αμερικανός γκαρντ, Γουέιντ Μπόλντγουιν, σε χρόνο «μηδέν» ευστόχησε σε buzzer beater και χάρισε στη Φενέρ τη νίκη μέσα στο Telekom Center Athens με 93-95. Ένταση μετά το τέλος του αγώνα.

Πρώην του Απόλλωνα και του Άρη θα συνεχίσει στη Γερμανία

Στα 53” πριν από το τέλος ο Γουέιντ Μπόλντγουιν με 2/2 βολές έγραψε το 78-80 και έδωσε στην ομάδα του το προβάδισμα στο σκορ. Το ματς έγινε αίμα και άμμος! Ο Γιάντουνεν με 1/2 βολές έγραψε το 81-83 και ο Σορτς με τρομερό coast to coast ισοφάρισε σε 83-83 στα 2.5 πριν από το τέλος. Όμως ο Γουέιντ Μπόλντγουιν με πολυ δύσκολο σουτ χάρισε τη νίκη στην Φενέρμπαχτσε σε χρόνο «μηδέν».

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 93-95.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 10 (5/7 δίποντα, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 8 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Χολμς 4, Σλούκας 10 (3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 5 (1), Γκραντ 4 (2/8 σουτ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ναν 17 (5/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη), Φαρίντ 7 (2/4 δίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 18 (4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 12 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπίρσεν, Μπάλντουιν 13 (3/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 4 λάθη), Μέλι 6 (2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 6 (1/8 σουτ, 4/4 βολές, 2 μπλοκ), Μπόστον 2, Ντε Κολό 10 (4/4 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη), Μπιμπέροβιτς 26 (4/6 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιτίμ 5 (1), Γιάντουνεν 11 (1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Κόλσον 3 91), Μπιρτς 3 (3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 μπλοκ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 27/47 δίποντα, 6/17 τρίποντα, 11/16 βολές, 28 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 8 επιθετικά), 17 ασίστ, 10 κλεψίματα, 8 λάθη, 20 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Φενέρμπαχτσε: 15/28 δίποντα, 13/30 τρίποντα, 16/18 βολές, 35 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 9 επιθετικά), 25 ασίστ, 3 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 15 λάθη, 19 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 29η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρί (26/2, 21:15) και η Φενέρμπαχτσε την Παρτίζαν (25/2, 19:45).

