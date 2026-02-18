Ο Μπραντ Πιτ φέρνει κινηματογραφικό «πυρετό» στην Ύδρα – Αρχίζουν τα γυρίσματα του «The Riders»

Η άφιξη του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεγάλης διεθνούς παραγωγής που ήδη κινητοποιεί το νησί. Τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» φέρνουν διεθνή προβολή αλλά και έντονη οικονομική δραστηριότητα πριν καν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν.

Ο Μπραντ Πιτ φέρνει κινηματογραφικό «πυρετό» στην Ύδρα – Αρχίζουν τα γυρίσματα του «The Riders»
18 Φεβ. 2026 11:24
Pelop News

Η Ύδρα μπαίνει σε ρυθμούς κινηματογραφικής παραγωγής, καθώς μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται στο νησί ο Μπραντ Πιτ για την έναρξη των γυρισμάτων της διεθνούς ταινίας «The Riders», μιας παραγωγής που φιλοδοξεί να αναδείξει το ιδιαίτερο τοπίο και τη φυσιογνωμία του νησιού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και χώροι εστίασης καταγράφουν αυξημένη ζήτηση, καθώς η παραγωγή αναμένεται να φέρει στην Ύδρα περίπου 200 έως 300 άτομα, αριθμός που πρακτικά σηματοδοτεί μια πρόωρη έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Ο δήμαρχος Ύδρας Γεώργιος Κουκουδάκης επισημαίνει ότι το νησί προσαρμόζεται στις ανάγκες της παραγωγής, με επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης να ανοίγουν νωρίτερα από το συνηθισμένο. Παράλληλα, ο δήμος έχει εκφράσει την πρόθεσή του να στηρίξει ενεργά την προσπάθεια, διευκολύνοντας διαδικασίες αδειοδότησης και παραχώρησης δημοτικών χώρων όπου απαιτηθεί, καθώς —όπως τονίζεται— τέτοιες παραγωγές ενισχύουν την προβολή όχι μόνο της Ύδρας αλλά και της χώρας συνολικά.

Η ταινία «The Riders» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δραματικό κινηματογραφικό πρότζεκτ με διεθνείς προδιαγραφές. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη που ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα, η οποία έχει εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να δούμε τον Μπραντ Πιτ ως Fred Scully, έναν χαρακτήρα που οδηγείται σε ένα έντονα συναισθηματικό ταξίδι αναζήτησης. Στο πλευρό του φέρεται να συμμετέχει η Τζουλιάν Νίκολσον, ενώ σημαντικό ρόλο θα έχει και η Κόκο Γκρίνστοουν.

Η επιλογή της Ύδρας για τα γυρίσματα δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το νησί διαθέτει αυθεντικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα φυσικά τοπία και μια ατμόσφαιρα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής. Παράλληλα, η παρουσία μιας τέτοιας ταινίας εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού για μεγάλες οπτικοακουστικές παραγωγές, με σαφή πολιτιστικά αλλά και οικονομικά οφέλη.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στην «Π»: Κρίση παιδείας και νοοτροπίας
13:55 Καβάλα: Στο δημοτικό συμβούλιο η δωρεάν εκταφή 150 τάφων θυμάτων Covid-19
13:51 Τα οικονομικά της ΕΕ είναι απροστάτευτα σε κρούσματα απάτης.
13:45 Αστυπάλαια: Ψαράς βούτηξε με 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του ΒΙΝΤΕΟ
13:39 Σύλληψη 19χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» με 15,5 κιλά κάνναβης – Ερευνάται διεθνές κύκλωμα
13:33 Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για Τραμπ – Σκληροί χαρακτηρισμοί από σημαντικό ποσοστό πολιτών
13:28 Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Μια είναι η καπετάνισσα» – Αιχμές και σχόλια με ναυτικούς συμβολισμούς
13:25 «Ανθρωπόμορφες Ρωγμές+» στην Πάτρα – Εικαστική έκθεση στην Αγορά Αργύρη από 7 έως 21 Μαρτίου
13:17 Στους δρόμους οι συνταξιούχοι – Μαζική πορεία στο κέντρο της Αθήνας με αιχμή τις αυξήσεις
13:14 Ιταλία: Χιονοστιβάδα “καταπίνει” σκιερ ΒΙΝΤΕΟ
13:12 Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη – Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο
13:08 Πτώση 10% καταγράφουν τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος
13:03 Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιστρέφει στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού με το άρμα «Αρλεκίνοι»
13:00 Επενδυτής για την ΕΒΟ: Διεθνής διαγωνισμός για το ιστορικό εργοστάσιο – Τα ΕΑΣ αποφασίζουν την ανάπτυξη μονάδας κατασκευής οβίδων στο Αίγιο
13:00 Κύκλωμα κλοπών και παράνομης διακίνησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε στην Αθήνα – Χιλιάδες χάπια και έγγραφα στα ευρήματα
12:59 Ανακοίνωση από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις
12:53 Συνεχίζονται τα play-offs στην Α΄ κατηγορία, ξεχωρίζει το Αχαϊκή-Κεραυνός
12:46 Χρυσοχοΐδης: Υπερπληθυσμός στις φυλακές, σχέδιο για 8 νέες – Ποιες κάμερες θα βεβαιώνουν παραβάσεις
12:41 Δήμος Πατρέων και εκπαιδευτικοί σε διάλογο για σχολεία, υποδομές και εξελίξεις στην εκπαίδευση
12:40 Κέα: Η «πύλη» των Κυκλάδων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ