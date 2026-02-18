Ο Μπραντ Πιτ φέρνει κινηματογραφικό «πυρετό» στην Ύδρα – Αρχίζουν τα γυρίσματα του «The Riders»

Η Ύδρα μπαίνει σε ρυθμούς κινηματογραφικής παραγωγής, καθώς μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται στο νησί ο Μπραντ Πιτ για την έναρξη των γυρισμάτων της διεθνούς ταινίας «The Riders», μιας παραγωγής που φιλοδοξεί να αναδείξει το ιδιαίτερο τοπίο και τη φυσιογνωμία του νησιού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και χώροι εστίασης καταγράφουν αυξημένη ζήτηση, καθώς η παραγωγή αναμένεται να φέρει στην Ύδρα περίπου 200 έως 300 άτομα, αριθμός που πρακτικά σηματοδοτεί μια πρόωρη έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Ο δήμαρχος Ύδρας Γεώργιος Κουκουδάκης επισημαίνει ότι το νησί προσαρμόζεται στις ανάγκες της παραγωγής, με επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης να ανοίγουν νωρίτερα από το συνηθισμένο. Παράλληλα, ο δήμος έχει εκφράσει την πρόθεσή του να στηρίξει ενεργά την προσπάθεια, διευκολύνοντας διαδικασίες αδειοδότησης και παραχώρησης δημοτικών χώρων όπου απαιτηθεί, καθώς —όπως τονίζεται— τέτοιες παραγωγές ενισχύουν την προβολή όχι μόνο της Ύδρας αλλά και της χώρας συνολικά.

Η ταινία «The Riders» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δραματικό κινηματογραφικό πρότζεκτ με διεθνείς προδιαγραφές. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη που ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα, η οποία έχει εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να δούμε τον Μπραντ Πιτ ως Fred Scully, έναν χαρακτήρα που οδηγείται σε ένα έντονα συναισθηματικό ταξίδι αναζήτησης. Στο πλευρό του φέρεται να συμμετέχει η Τζουλιάν Νίκολσον, ενώ σημαντικό ρόλο θα έχει και η Κόκο Γκρίνστοουν.

Η επιλογή της Ύδρας για τα γυρίσματα δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το νησί διαθέτει αυθεντικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα φυσικά τοπία και μια ατμόσφαιρα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής. Παράλληλα, η παρουσία μιας τέτοιας ταινίας εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού για μεγάλες οπτικοακουστικές παραγωγές, με σαφή πολιτιστικά αλλά και οικονομικά οφέλη.





