O Δήμαρχος Μεσολογγίου για τα 200 χρόνια από την Έξοδο: «Η μνήμη δεν είναι παρελθόν, είναι δύναμη και ευθύνη»

«Η μνήμη για το Μεσολόγγι δεν είναι παρελθόν. Είναι οδηγός. Είναι η δύναμη που μας θυμίζει ποιοι είμαστε και τι εκπροσωπούμε. Δεν κοιτάμε πίσω με νοσταλγία, αλλά με ευθύνη».

Δεν θα μπορούσε να τοποθετηθεί με διαφορετικό τρόπο ο δήμαρχος της Ιεράς Πόλης Σπύρος Διαμαντόπουλος, καθώς η συμπλήρωση 200 χρόνων από την Εξοδο του 1826 αποτελεί μεγάλη κληρονομιά και βαρύ, ταυτόχρονα, φορτίο για το παρόν και το μέλλον.

Τον τελευταίο μήνα, το Μεσολόγγι είναι στα καλύτερά του. Με πλήθος επισκεπτών, με υψηλές αφίξεις και με το βλέμμα όλων στους «Δελφούς της Επανάστασης του 1821», την πόλη της θυσίας και της Εξόδου.

«Για εμάς στο Μεσολόγγι, η Εξοδος δεν είναι μια απλή ιστορική αναφορά, ούτε μια επετειακή υπενθύμιση. Είναι ένα ζωντανό βίωμα που συνεχίζει να καθορίζει την ταυτότητα της πόλης και των ανθρώπων της. Είναι η βαθύτερη ρίζα της συλλογικής μας συνείδησης, μια κυτταρική μνήμη που περνά από γενιά σε γενιά και διαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ελευθερία, τη θυσία και την ευθύνη», δήλωσε ο Σπ. Διαμαντόπουλος, ο οποίος ως καλός οικοδεσπότης υποδέχεται όλο αυτό το διάστημα στο Μεσολόγγι σημαντικές προσωπικότητες από όλους τους χώρους, με αποκορύφωμα την αυριανή άφιξη του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Τα 200 χρόνια δεν είναι απλώς μια συγκινητική στιγμή ιστορικής μνήμης. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μετατρέψουμε αυτή τη μνήμη σε δύναμη προοπτικής. Να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν και να δώσουμε ένα σύγχρονο μήνυμα ελευθερίας στον κόσμο» τόνισε ο Σπ. Διαμαντόπουλος και πρόσθεσε: «Για εμάς η επέτειος αυτή είναι μια αφετηρία. Μια αφετηρία για ένα Μεσολόγγι εξωστρεφές, δυναμικό και διεθνές. Το διεθνές αποτύπωμα είναι καθοριστικής σημασίας για εμάς. Το Μεσολόγγι υπήρξε από την εποχή της Εξόδου ένα παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας. Συγκίνησε λαούς, ενέπνευσε καλλιτέχνες, κινητοποίησε φιλέλληνες από όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε την ευθύνη να επαναφέρουμε αυτό το διεθνές μήνυμα. Να θυμίσουμε ότι η ιστορία του Μεσολογγίου δεν είναι τοπική, αλλά παγκόσμια. Oτι η θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων αφορά κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Οι νέοι μας, μάλιστα, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Συμμετέχουν ενεργά μέσα από δράσεις, εθελοντισμό κι εκπαιδευτικά προγράμματα. Θέλουμε να νιώσουν ότι η ιστορία της Εξόδου είναι κομμάτι της δικής τους ταυτότητας».

ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Το χθεσινό απόγευμα περιλάμβανε την παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στο Μεσολόγγι. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε η τελετή απόδοσης του Κήπου των Ηρώων στο κοινό και τόσο η Λίνα Μενδώνη, όσο και η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ Ολυμπία Βικάτου, αναφέρθηκαν στο έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2019 και η υλοποίησή του προχώρησε τελικά το 2024, όταν η ΠΔΕ ανέλαβε τη χρηματοδότηση. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 880.000 ευρώ και περιλάμβανε την αποκατάσταση του τείχους και του Τύμβου, καθώς και τον καθαρισμό των μνημείων. Παράλληλα, χθες τιμήθηκε και η Γαλλική Δημοκρατία για το φιλελληνικό της πνεύμα και τη συμβολή της στην Επανάσταση του 1821, ενώ πραγματοποιήθηκε και νυχτερινό προσκύνημα στον Κήπο των Ηρώων, προετοιμάζοντας το δρώμενο και την αναπαράσταση της ανατίναξης του δημογέροντα Χρήστου Καψάλη.

