Ο Ερμής έχασε στο Παγκράτι, αλλά πήρε βαθμό
20 Δεκ. 2025 19:45
Pelop News

Ένα ακόμα συναρπαστικό παιχνίδι για την ομάδα βόλεϊ του Ερμή η οποία παρότι  προηγήθηκε με 1-0, έχασε εκτός έδρας με 3-2 (16-25, 27-25, 25-23, 22-25, 15-11) σετ, από το Παγκράτι, για την 10η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και αποχαιρέτησε με ήττα το 2025.

Η Πατρινή ομάδα όμως με τα δυο σετ, πήρε ένα βαθμό και παραμένει στη πρώτη 6αδα του βαθμολογικού πίνακα.

Στα του αγώνα, οι «μπλε» μπήκαν δυνατά και προηγηθήκαν με 1-0, ενώ έχασαν το 2ο σετ στις  λεπτομέρειες.

Το Παγκράτι πήρε και το τρίτο σετ κάνοντας το 2-1, όμως ο Ερμής αντέδρασε αι πήρε το τέταρτο σετ ισοφαρίζοντας σε 2-2, ενώ στο ται-μπρεικ έγινε μάχη αλλά οι γηπεδούχοι πήραν το σετ και νίκησαν με 3-2.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Κούγιας, Δρακόπουλος, Κανελλόπουλος, Τσιχλιάς, Βατυλιώτης, Εκμεκτσογλου, Γεωργακόπουλος , Μπακούλιας, Ρέππας(λίμπερο) Βίτσιος, Τραχάνης, Καραγεώργος (λίμπερο).

