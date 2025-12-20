Ο Ερμής έχασε στο Παγκράτι, αλλά πήρε βαθμό
Ένα ακόμα συναρπαστικό παιχνίδι για την ομάδα βόλεϊ του Ερμή η οποία παρότι προηγήθηκε με 1-0, έχασε εκτός έδρας με 3-2 (16-25, 27-25, 25-23, 22-25, 15-11) σετ, από το Παγκράτι, για την 10η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και αποχαιρέτησε με ήττα το 2025.
Η Πατρινή ομάδα όμως με τα δυο σετ, πήρε ένα βαθμό και παραμένει στη πρώτη 6αδα του βαθμολογικού πίνακα.
Στα του αγώνα, οι «μπλε» μπήκαν δυνατά και προηγηθήκαν με 1-0, ενώ έχασαν το 2ο σετ στις λεπτομέρειες.
Το Παγκράτι πήρε και το τρίτο σετ κάνοντας το 2-1, όμως ο Ερμής αντέδρασε αι πήρε το τέταρτο σετ ισοφαρίζοντας σε 2-2, ενώ στο ται-μπρεικ έγινε μάχη αλλά οι γηπεδούχοι πήραν το σετ και νίκησαν με 3-2.
ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Κούγιας, Δρακόπουλος, Κανελλόπουλος, Τσιχλιάς, Βατυλιώτης, Εκμεκτσογλου, Γεωργακόπουλος , Μπακούλιας, Ρέππας(λίμπερο) Βίτσιος, Τραχάνης, Καραγεώργος (λίμπερο).
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News