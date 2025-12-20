Ο Ερμής έχασε στο Παγκράτι, αλλά πήρε βαθμό

Ένα ακόμα συναρπαστικό παιχνίδι για την ομάδα βόλεϊ του Ερμή η οποία παρότι προηγήθηκε με 1-0, έχασε εκτός έδρας με 3-2 (16-25, 27-25, 25-23, 22-25, 15-11) σετ, από το Παγκράτι, για την 10η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και αποχαιρέτησε με ήττα το 2025.

Η Πατρινή ομάδα όμως με τα δυο σετ, πήρε ένα βαθμό και παραμένει στη πρώτη 6αδα του βαθμολογικού πίνακα.

Στα του αγώνα, οι «μπλε» μπήκαν δυνατά και προηγηθήκαν με 1-0, ενώ έχασαν το 2ο σετ στις λεπτομέρειες.

Το Παγκράτι πήρε και το τρίτο σετ κάνοντας το 2-1, όμως ο Ερμής αντέδρασε αι πήρε το τέταρτο σετ ισοφαρίζοντας σε 2-2, ενώ στο ται-μπρεικ έγινε μάχη αλλά οι γηπεδούχοι πήραν το σετ και νίκησαν με 3-2.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Κούγιας, Δρακόπουλος, Κανελλόπουλος, Τσιχλιάς, Βατυλιώτης, Εκμεκτσογλου, Γεωργακόπουλος , Μπακούλιας, Ρέππας(λίμπερο) Βίτσιος, Τραχάνης, Καραγεώργος (λίμπερο).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



