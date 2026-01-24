Ο Ερμής έκανε την δουλειά και πήρε νέο “τρίποντο”

Αν και έπαιξε χωρίς τον βασικό της διαγώνιο (Βατιυλιώτη) λόγω τραυματισμού η ομάδα βόλεϊ του Ερμή έκανε την δουλειά της, έπαιξε καλό βόλεϊ και νίκησε εντός έδρας με 3-0 σετ την Πετρούπολη, για την 14η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Αυτή ηταν η 2η σερί νίκη για τους «μπλε» που έφτασαν τους 22 βαθμούς και παραμένουν πολύ μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό.

Κομβικό ήταν τόσο το δεύτερο σετ που το πήρε στις λεπτομέρειες με τον Δρακόπουλό να καθαρίζει κρίσιμες μπάλες, όσο και το τρίτο σετ, όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως μετά από μεγάλο ντέρμπι, πήρε το σετ με 29-27 και κατέκτησε τη νίκη.

Στα αρνητικά ότι στο τέλος του τρίτου σετ χτύπησε ο Δρακόπουλος ο οποίος έπεσε «άτσαλα» σε μια επίθεση και τραυματίστηκε με τους ανθρώπους του Ερμή να τον πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Εκμετζόγλου, Τσιχλιάς, Χασάπης, Γεωργακόπουλος, Δρακόπουλος, Κανελλόπουλος, λίμπερο ο Καραγιώργος (Παρδαλάκης, Μπακούλιας, Τραχάνης, Κούγιας, Σταμούλης).

