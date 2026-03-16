Ο Ερμής συνεχίζει να βάζει βάσεις για το μέλλον

Τις βάσεις για ένα ευοίωνο αύριο βάζει κάθε χρόνο εφηβική ομάδα βόλεϊ του Ερμή η οποία μπορεί να μην έκανε την υπέρβαση, όμως κέρδισε πολύτιμες εμπειρίες αντιμετώπισε ομάδες υψηλού επιπέδου και έδειξε ότι έχει μέλλον αρκεί να συνεχίσει να δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση.

Η πατρινή ομάδα είχε απολογισμό δυο ήττες, με Παναθηναϊκό και Μίλωνα και μια νίκη -με τον Φοίνικα Ρόδου- με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 3η θέση του ομίλου και αποκλείστηκε από τους «8» του Πανελλήνιου.

Μόνο και μόνο το γεγονός ότι η ο Ερμής βρέθηκε για δεύτερη σερί σεζόν στους «16» της Ελλάδας και κόντραρε ομάδες επιπέδου του Παναθηναϊκού, είναι πρόοδος και δείχνει πολλά για τη συστηματική δουλειά που γίνεται, καθώς και την προσπάθεια του προπονητή Γιώργου Χριστόπουλου και όλων των ανθρώπων της ομάδας, να αναζωογονηθεί το ανδρικό βόλεϊ.

Να σημειωθεί ότι η διοργάνωση του τουρνουά στην Πάτρα και το «Κώστας Πετρόπουλος» είχε επιτυχία με την διοίκηση του Ερμή να φροντίζει για την παραμικρή λεπτομέρεια και να προχωρά την 1η μέρα των αγώνων σε βραβεύσεις σε ανθρώπους που έχουν προσφέρει πολλά στον χώρο.

Η πατρινή ομάδα τίμησε την Σοφία Αγγελάκη, παλαίμαχη βολειμπολιστρία που ως κεντρικός έχει κάνει σπουδαία διαδρομή με τον Παναθηναϊκό και την Εθνική ομάδα, τον παλαίμαχο πλέον προπονητή Τακη Καβαλιεράκης, τον επί σειρά ετών παράγοντα της Ολυμπιάδας στο βόλεϊ, Νίκο Λεοντίου, αλλά και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο.

Στα συν οτι σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, υπήρχε αρκετές κόσμος στις εξέδρες του «Κώστας Πετρόπουλος», όπου χάρηκαν πλούσιο θέαμα.

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

Η «ΠτΔ» μίλησε με τον προπονητή της εφηβικής ομάδας του Ερμή, Μανόλη Συνοδινο ο οποίος έκανε τον απολογισμό δηλώνοντας: «Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Ερμής βρέθηκε στα προημιτελικά του πανελλήνιου πρωταθλήματος Κ21 με απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες. Αν λάβουμε υπόψη ότι ήταν η πρώτη νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθλημα η παρουσία μας κρίνεται θετική.

Έχοντας να αντιμετωπίσουμε δύο πολύ δυνατές ομάδες (παναθηναϊκό και Μίλωνα) οι οποίες προέρχονται από ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα 26 αγωνιστικών ενώ εμείς παίζουμε 6 με 8 καταλαβαίνει και ο πιο αδαής πόσο δύσκολο ήταν το έργο μας. Εν κατακλείδι ο Ερμής δείχνει ότι έχει παρόν και σίγουρα έχει μέλλον. Να ευχαριστήσω την διοίκηση του Ερμή, την Περιφέρεια αλλά και τον Δήμο Πατρέων για την συνεισφορά τους να έρθει το τουρνουά στην Πάτρα».

Οι αθλητές του Ερμή που αγωνίστηκαν στο τουρνουά ήταν οι εξής Μπακούλιας, Βίτσιος, Ράπτης, Παρασκευόπουλος, Αθανασόπουλος, Τραχανής, Παρδαλάκης, Πανουτσακόπουλος, Δημόπουλος, Λουλλάς, Βαρβιτσιώτης, Κασπίρης, Γκόντας.

